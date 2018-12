Zwischen Stolz und Enttäuschung

Florian Kohfeldt war nach dem Remis gegen Hoffenheim hin- und hergerissen. Er ärgerte sich über den verpassten Sieg, freute sich aber über die positive Entwicklung seiner Mannschaft.

Es war kurz vor Mitternacht am Mittwochabend, als in den Katakomben des Weserstadions das Licht auf dem Podium des Medienraumes erlosch. Die Pressekonferenz zum Werder-Spiel gegen Hoffenheim war vorbei, und auf dem Weg zum Ausgang sprach aus Florian Kohfeldt kurzzeitig der Fußball-Fan und Taktik-Liebhaber. „Das war schon geil“, sagte der Werder-Trainer nach dem 1:1 gegen Hoffenheim und grinste. Er meinte mit dieser Aussage zuallererst den Unterhaltungswert einer guten Bundesliga-Partie und war zudem erfreut darüber, dass seine akribische Spielvorbereitung sich ausgezahlt hatte im Taktik-Duell mit Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann.

Kohfeldt hatte seine Mannschafft auf alle möglichen Varianten der Hoffenheimer vorbereitet. Und das war viel Arbeit, denn Nagelsmann hat seine Spieler nahezu jede Grundordnung einstudieren lassen, die es gibt. Kohfeldt war daher eines wichtig: Die starke Leistung der Bremer gegen das Topteam Hoffenheim „war kein Zufall. Jeder, der unsere Spiele gesehen hat, hat erkannt, was wir immer wieder versuchen.“ Werder steht für Ballbesitz, Offensivfußball und für taktische Variabilität, das hat die Partie gegen Hoffenheim einmal mehr untermauert.

„In allen Belangen – emotional, technisch, läuferisch – war das ein Top-Bundesliga-Spiel. Ich glaube, dass alle freudestrahlend nach Hause gehen, außer mir und den Jungs vielleicht“, sagte Kohfeldt. Nun sprach aus Kohfeldt nicht mehr der Fan, sondern der Fußball-Trainer, der sich an Ergebnissen messen lassen muss. Natürlich konnte der Trainer mit diesem Remis nicht zufrieden sein. Sein Team hatte 26 Torschüsse abgegeben, der Gegner nur 14. In der zweiten Halbzeit hatte Werder die Hoffenheimer phasenweise eingeschnürt. „Wir haben gezeigt, dass wir ein sehr starkes Team haben. Sie spielen in der Champions League, und wir waren die bessere Mannschaft“, unterstrich Linksverteidiger Ludwig Augustinsson.

Mit Vollgas in die zweite Hälfte

Kohfeldts Plan ging also in der zweiten Hälfte auf. Seine Spieler waren perfekt auf den Gegner eingestellt und brachten Hoffenheim durch konsequentes Pressing aus dem Tritt. In der Pause hatte Kohfeldt seiner Elf eingetrichtert: „Die ersten zehn Minuten gehen wir mit Vollgas vorne drauf - mit allem, was wir haben.“ Der Lohn für diesen Mut war der 1:1-Ausgleich durch Theodor Gebre Selassie in der 57. Minute. Bei der Hoffenheimer Führung durch Leonardo Bittencourt hatte der Rechtsverteidiger noch schlecht ausgesehen (31.), doch er kämpfte sich in dieses Spiel zurück. Und seine Mitspieler taten es ihm gleich. „Wir haben uns nach der Pause 45 Minuten lang in die brutale Überzeugung gespielt. Da hat man gesehen, was möglich ist“, betonte Kohfeldt. „Hätten wir mehr Tore geschossen, hätte ich gesagt: Das war unsere beste Halbzeit der Saison.“

Nachdem die Bremer im ersten Durchgang in manch einem Zweikampf die letzte Konsequenz nicht gezeigt hatten, traten sie plötzlich sehr mutig auf. „Diesen Mut, das Selbstvertrauen, die Überzeugung – all das brauchen wir“, unterstrich Sportchef Frank Baumann. In den fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg waren den Bremern diese Eigenschaften zwischenzeitlich abhandengekommen. „Da sind wir von unserem Fußball abgewichen und haben nicht das gespielt, was wir können“, hielt Möhwald fest. Nach dem Sieg gegen Düsseldorf, der knappen Niederlage in Dortmund und dem Remis gegen Hoffenheim gehe es jetzt aber „leistungstechnisch bergauf“, sagte der Mittelfeldmann.

Dafür, dass es trotzdem nicht zu einem Sieg gegen Hoffenheim gereicht hatte, lieferte Kohfeldt, der solche Fragen normalerweise detailliert und tiefschürfend beantwortet, eine ungewohnt simple Erklärung. „Du musst die Chancen nutzen, das ist relativ einfach“, sagte der Trainer. Und Möhwald fand, dass Werder angesichts der vielen guten Möglichkeiten mindestens vier Tore hätte erzielen müssen.

Am Abschluss arbeiten

Das einzig Gute an der geringen Torausbeute gegen Hoffenheim: An der Chancenverwertung lässt sich arbeiten. „Wir müssen kälter werden vor dem Tor. Das kann man verbessern“, sagte Kohfeldt. In diesen Momenten vor dem gegnerischen Gehäuse geht es darum, unter Druck schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Das ließ Kohfeldt zuletzt trainieren, „damit wir wiederholende Muster haben, um zwischen diesen Optionen zu wählen“. Ein Robert Lewandowski etwa sei in der Entscheidungsfindung extrem stark. Auch Claudio Pizarro müsse in dem Bereich nichts mehr lernen. Mit den jungen Offensivspielern wie Milot Rashica, Johannes Eggestein oder Josh Sargent feilte Kohfeldt dagegen zuletzt an diesen Fähigkeiten.

Gegen Hoffenheim trug diese Arbeit noch keine Früchte. Insbesondere Rashica ließ zwei riesige Möglichkeiten aus. In Zukunft aber werde sich das Training für die Stürmer auszahlen, zeigte sich Kohfeldt überzeugt. Überhaupt blickte der Coach – bei allem Ärger über das Unentschieden –optimistisch nach vorne. Das Hoffenheim-Spiel sei „eine Bestätigung unseres grundsätzlichen Weges“ gewesen, fand Kohfeldt. Mit ihrer mutigen Ausrichtung haben es die Bremer erst einmal auf den neunten Platz geschafft. Sie haben ein ordentliches Polster zu den Abstiegsrängen, doch auch die europäischen Plätze sind ein kleines Stück weit entfernt vor dem letzten Spiel des Jahres in Leipzig.

Insgesamt vier Punkte seien das Ziel für die Partien gegen Hoffenheim und Leipzig gewesen, verriet Augustinsson. Damit das noch klappt, muss also am Sonnabend ein Sieg in Leipzig her. Unabhängig davon, ob das tatsächlich gelingt, hob Kohfeldt aber bereits hervor, dass es eine gute Hinrunde für Werder gewesen sei. „Gegen Hoffenheim hat man gesehen, was wir inzwischen systematisch leisten können. Wir können dauerhaft solche Spiele in Bremen abliefern. Da steckt richtig viel Arbeit drin“, betonte der Werder-Trainer und fügte hinzu: „Daran sollen sich die Jungs erinnern, wenn sie unter dem Weihnachtsbaum liegen.“

