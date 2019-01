Zwischen Genie und Wahnsinn

Martin Harnik stand gegen Hannover im Mittelpunkt. Das lag nicht nur daran, dass es gegen seinen Ex-Klub ging, sondern auch daran, dass der Stürmer einmal glänzte und einige Male sehr unglücklich aussah.

Martin Harniks Laune war bestens. „Der Einsatz stimmt bei mir immer“, sagte der Werder-Stürmer und lachte. „Jetzt müssen nur noch die Tore kommen.“ Das war eine durchaus realistische Selbsteinschätzung des 31-Jährigen nach dem Bremer 1:0-Erfolg in Hannover. Er hatte sich wirklich reingekniet, war viel gelaufen, hatte in der Defensive ausgeholfen. Nur vorne vor dem Tor – dort, wo nun einmal Harniks Kerngebiet liegt – gelang ihm nicht viel.

Die einzige Ausnahme bildete diese eine entscheidende Szene in der 32. Spielminute. Nach einer Hereingabe von Maximilian Eggestein beförderte Harnik den Ball mit einem Hackentrick Richtung gegnerisches Tor, der manch einen Brasilianer stolz gemacht hätte. Zwar parierte Hannovers Torwart Michael Esser diesen Versuch, doch dann staubte Milot Rashica zum Bremer Siegtreffer ab. Schon allein wegen dieser Aktion hatte sich Harniks Aufstellung also gelohnt.

Normalerweise hätte wahrscheinlich Johannes Eggestein in der Startelf gestanden, doch Sprunggelenksprobleme setzten ihn außer Gefecht. Das war die Chance für Harnik, dem Florian Kohfeldt zuletzt starke Trainingsleistungen bescheinigt hatte. Es sei eine Entscheidung zwischen Routinier Harnik und Youngster Josh Sargent gewesen, erklärte der Werder-Trainer. Zwei Punkte hätten für Harnik gesprochen: Dessen gutes Anlaufverhalten und die Tatsache, dass es gegen seinen Ex-Klub Hannover ging. „Das kann ein halbes Prozent mehr bringen“, unterstrich Kohfeldt.

Verärgerter Klaassen

Tatsächlich wirkte Harnik extrem motiviert, fast schon übermotiviert. Davy Klaassen jedenfalls ärgerte sich mächtig, dass ihm Harnik in der Anfangsphase den Ball nicht zupasste, obwohl der Niederländer in bester Position stand. Harnik wollte lieber selbst das Tor erzielen, schoss den Ball jedoch in die Arme von Torwart Michael Esser. In der zweiten Halbzeit agierte der Ex-Hannoveraner noch einige Male unglücklich vor dem Tor, etwa als er den Ball mit dem rechten Fuß weit vorbeischoss, anstatt den linken zu nehmen. Diese vergebenen Gelegenheiten „gehören ebenfalls zur Wahrheit“, sagte Kohfeldt.

Dennoch zeigte sich der Coach insgesamt zufrieden mit Harniks Leistung und lobte dessen Anlaufverhalten. Außerdem stehe der Routinier für eine gewisse Haltung. In dem richtungsweisenden Spiel zum Rückrundenauftakt wollte Kohfeldt viele Spieler aus dem Mannschaftsrat auf dem Platz haben. „Es ging darum, etwas darzustellen. Dass Martin ein Führungsspieler ist, war ein Pluspunkt“, erklärte Kohfeldt. Harnik bleibt jedoch ein Führungsspieler ohne sicheren Stammplatz. Johannes Eggestein dürfte laut Kohfeldt im Heimspiel gegen Frankfurt wieder einsatzbereit sein, und Harnik muss um seinen Platz fürchten. Seine lediglich zwei Saisontreffer in der Liga taugen einfach nicht als schlagkräftiges Argument, das weiß Harnik selbst.