Zweiter Einsatz für Beijmo in der U23

Felix Beijmo absolviert an diesem Sonntag um 14 Uhr beim Gastspiel der U23 von Werder bei Holstein Kiel II sein zweites Pflichtspiel für Werder. Neben Beijmo sind noch weitere Spieler aus dem Profi-Kader dabei.

Bei seinem ersten Spiel für die U23 lief es für Felix Beijmo nicht besonders gut – gegen den VfB Lübeck erzielte der Schwede ein unglückliches Eigentor. An diesem Sonntag kann es der 20-Jährige besser machen, wenn Werders U23 bei Holstein Kiel II antritt. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Neben Beijmo wird auch Josh Sargent wieder für Werders Reserve auflaufen. Zuletzt hatte der 18-jährige US-Amerikaner wegen der Belastung durch eine Länderspielreise ausgesetzt und zudem bei den Profis mittrainiert. Außerdem sind Thore Jacobsen und Jean-Manuel Mbom in der Startelf, die beide ebenfalls beim Abschlusstraining der Profis am Sonnabend dabei waren. Kapitän Christian Groß ist wegen einer Gelbsperre – er sah beim Auswärtsspiel in Rehden die fünfte Verwarnung in dieser Saison – nicht mit im Kader. Die Binde trägt Fridolin Wagner.

So startet Werders U23 in Kiel: