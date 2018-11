Werders Ole Käuper wird schon zum zweiten Mal durch eine Verletzung zurückgeworfen. Jetzt will er sich wieder zurückkämpfen und zeigt sich dabei selbstbewusst.

Ole Käuper sagt, dass er sich noch gut an den Moment erinnern kann, an dem aus Ole Käuper, dem hoffnungsvollen Jungprofi, der ganz nah an Werders erste Elf herangerückt war, wieder Ole Käuper, der vom Pech verfolgte Jungprofi, wurde. Im Pokalspiel in Worms hatte ihn sein Gegenspieler Jan-Lucas Dorow im Mittelfeld rücksichtslos umgegrätscht. Ein klares Foulspiel und eines mit Folgen: Ole Käuper, erst wenige Minuten zuvor eingewechselt, musste verletzt vom Platz. "Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber es gab vorher ein kleines Wortgefecht, und nach meiner Meinung war der Ball schon weg, als er mich trifft", sagt Ole Käuper heute. Vier Wochen ist es her, dass ein unbeherrschter Viertligaspieler ihn verletzt hat, ein bisschen sauer wirkt Ole Käuper immer noch.

"Ich war total geknickt", sagt er, "weil der Knöchel nicht gut aussah." Und total geknickt war er auch, weil er das Gefühl schon kennt: einen großen Schritt in Richtung seines Traums, der Fußball-Bundesliga, gemacht zu haben, und dann doch aufgehalten zu werden. Das fühlt sich an wie: Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ole Käuper zählt bei Werder zu den Spielern, auf die man besonders schaut. Weil er ein hervorragender Fußballer ist, und weil sie ihn im eigenen Verein ausgebildet haben. So einer wie Ole Käuper soll einmal ein wichtiger Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft werden.

Florian Kohfeldt hat vor ein paar Monaten den Satz gesagt, dass die Maximilian Eggesteins nicht die Ausnahme, sondern die Regel bei Werder werden sollen. Werders Cheftrainer hält Ole Käuper für den legitimen Nachfolger Eggesteins. Maximilian Eggestein hat es mit eisernem Willen, entsprechender Förderung durch die Trainer und über den Umweg U23 innerhalb von zwei Jahren geschafft, sich im Werder-Mittelfeld unentbehrlich zu machen. Käuper kann dies, so Kohfeldts Überzeugung, auch schaffen. Man kennt sich aus Zeiten, als Kohfeldt noch Co-Trainer der U17 und Käuper dort Spieler war.

"Probleme am Knochen"

Ole Käuper ist wie Maximilian Eggestein Junioren-Nationalspieler. Ole Käuper hatte wie Maximilian Eggestein über gute Leistungen in der U23 irgendwann den Punkt erreicht, an dem ihn der Cheftrainer in die Bundesliga-Mannschaft hochzog. Bei Käuper war dieser Moment im vergangenen Dezember gekommen. Florian Kohfeldt war gerade erst ein paar Wochen im Amt, als er Käuper beim Bundesliga-Spiel in Leverkusen in die Startelf stellte. 74 Minuten dauerte Käupers erster Bundesliga-Auftritt, wenig später war Winterpause. Und dann kamen die Schmerzen.

Ole Käuper musste ins Krankenhaus, sein Verein sprach hinterher von einer Fußoperation, der Spieler selbst am Freitag von "Problemen am Knochen". Was folgte, war eine monatelange Reha, bis Ole Käuper in diesem Sommer wieder fit war. Die Öffentlichkeit erlebte im Trainingslager einen veränderten Ole Käuper. Er war muskulöser geworden, ging auffallend zupackend und robust in Zweikämpfe. "Ich habe in der Vorbereitung gezeigt, dass ich das spielen kann", sagt Käuper. Mit "das" meint er: das Werder-Mittelfeld mit seinen drei Positionen, also mit einem zentralen Sechser und mit zwei offensiver ausgerichteten Halbpositionen, rechts und links. Im Pokalspiel in Worms ersetzte er Philipp Bargfrede auf der Sechs, wie man es erwartet hatte. Ole Käuper war zurück.

Seitdem aber ist viel passiert, und damit ist nicht nur die Verletzung gemeint, die dafür gesorgt hat, dass Ole Käuper erst kommende Woche wieder ins Lauftraining einsteigen darf. So gut wie schmerzfrei sei er jetzt, sagt er, ihm gehe es gut, "vom Kopf her", ergänzt er noch, weil er ahnt, dass die Reporter ihn danach fragen werden, wie das so ist, wenn man Rückschläge erfährt.

Fan von Klasnic und Diego

Ole Käuper macht tatsächlich den Eindruck, dass er gut mit der Situation umgehen kann. Dass Werder während seiner Abwesenheit Nuri Sahin verpflichtet hat, kommentiert er bemerkenswert selbstbewusst: "Wir haben hohe Ziele ausgegeben, dafür brauchen wir viele Spieler mit Qualität. Ich freue mich, einen so internationalen Spieler wie Nuri neben mir zu haben. Ich bin jung, kann noch viel lernen. Ich will aber auch irgendwann vor ihm stehen."

So unerschrocken, wie er sich im Pressegespräch gibt, präsentiert sich der 21-Jährige auch auf dem Platz. Er hat sich noch überall durchgesetzt. Das ging schon los, als er mit acht ein Probetraining bei Werders U9 machte und bleiben durfte. Aufgewachsen ist Ole Käuper in Osterholz, bei OT hat er mit dem Fußballspielen angefangen, ging dann zum ATSV Sebaldsbrück für ein Jahr und von dort zu Werder. Natürlich zu Werder. "Ich bin in Bremen geboren, und jeder, der was mit Fußball zu tun hat, ist Werder-Fan." Er fand erst Ivan Klasnic klasse, hat er in einem früheren Interview einmal erzählt, etwas später dann Diego. "Ich war sehr oft im Stadion, vor allem bei internationalen Spielen", sagt er.

Inzwischen hat er selbst schon mit den Profis im Weserstadion gespielt, zwar nur in einem halbvollen Haus am Tag der Fans gegen Villarreal, aber großartig fand er es trotzdem. Dieses Gefühl will er möglichst häufig erleben. Darauf arbeitet er hin. Er ist viel im Kraftraum, fährt Rad, macht Aqua-jogging und Stabilisationsübungen auf einer Spezialmatte, "zweimal am Tag ist Behandlung, Langeweile kommt nicht auf". Das Nürnberg-Spiel nächste Woche kommt für eine Rückkehr zu früh, das weiß er. Augsburg danach und die anschließende Englische Woche vermutlich auch noch. Aber dann, so Anfang Oktober, dann will er wieder zeigen, was er kann.