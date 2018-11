Zwei Neue sollen her

Im dritten Teil der großen Kader-Analyse von MEIN WERDER dreht sich alles um die Defensive. Während im Tor wahrscheinlich alles gleich bleibt, wird es eine Reihe davor zu Veränderungen kommen.

Je weniger ein Fußballer spielt, desto schweigsamer ist er in der Regel. Es gibt heutzutage viele Wege, die Gemütszustände mit der Öffentlichkeit zu teilen. Robert Bauer hat nach dem 2:1-Sieg gegen Frankfurt, als er wieder mal 90 Minuten auf der Bank saß, ein Foto bei Instagram gepostet. „Mood“, also Stimmung, war das Foto überschrieben. Zu sehen war das Cover des Songs „Ciao Ciao“ der Rapper Bonez MC und RAF Camora. Ein dezenter Hinweis, dass sich Bauer mit einem Abschied aus Bremen beschäftigt.

Das kommt nicht wirklich überraschend, die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten hat weitestgehend ohne Bauer stattgefunden. In der Zeit von Alexander Nouri hatte er seinen Platz sicher, ob als Innen- oder Außenverteidiger. Florian Kohfeldt scheint mit Bauer nicht so viel anfangen zu können. Drei Startelf-Einsätze, zwei davon waren zur Halbzeit schon wieder beendet. Dazu kommen einige Einsätze über wenige Minuten. Es geht dabei weniger um Bauers Mentalität, die vorbildlich ist, es sind fußballerische Defizite. Eine Trennung im Sommer dürfte in beiderseitigem Interesse sein, auch wenn der Vertrag noch bis 2020 läuft.

In der Verteidigung wird es zu Veränderungen kommen, im Fokus steht die rechte Außenverteidigerposition mit Bauer und Theo Gebre Selassie. Da im U-Bereich derzeit kein Kandidat vorhanden ist, dem der Sprung sofort zugetraut wird, soll eine externe Lösung her. Das hat Frank Baumann bereits angedeutet. Wie genau die ausfällt, aber nicht. Gebre Selassie ist auf rechts gesetzt, sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Mit bald 32 Jahren ist er im Herbst seiner Karriere, auf Sicht braucht Werder dort sowieso einen Nachfolger. Das könnte Baumann und Kohfeldt dazu verleiten, schon für den Sommer nach einer größeren Lösung zu suchen. Abhängen wird das von den finanziellen Möglichkeiten und dem, was der Markt hergibt.

Wegen Caldirola unter Zugzwang

Verändern wird sich die Verteidigung auch durch den Abschied Luca Caldirolas. Er hat ebenfalls noch Vertrag, Caldirola spielt aber unter Kohfeldt eine noch wesentlich unbedeutendere Rolle als Bauer. Seinen letzten Einsatz hatte Caldirola vergangenen September beim 1:1 in Wolfsburg. Dass vergangenen Winter kein Wechsel zustande gekommen ist, ist für Spieler und Klub gleichermaßen unglücklich. Eine Fortsetzung der Situation wollen alle verhindern.

Caldirolas Abschied setzt Werder unter Zugzwang. Mit Marco Friedl holte Baumann bereits im Januar eine Alternative, jedoch eher für die Position des linken Innen- denn Außenverteidigers. Die Innenverteidigung wäre mit Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp entsprechend nicht komplett doppelt besetzt. Baumann und Kohfeldt werden nachbessern, vorzugsweise mit einem Linksfuß, da das die Spieleröffnung vereinfacht.

Dass auf der Torhüter-Position eine große Baustelle entsteht, ist unwahrscheinlich. Kurzfristig ist Jiri Pavlenka nicht auf dem Markt, das hat Kohfeldt kürzlich unmissverständlich festgelegt. „Für mich ist er ganz klar kein Verkaufskandidat im Sommer. Ich bin absolut sicher, dass er auch nächste ­Saison in Bremen spielt.“ Pavlenka hegt ­keinen Abschiedswunsch, er sieht seine ­Entwicklung in Bremen noch nicht als beendet.

Eins, zwei oder drei – die Torhüterfrage

Spannender ist die Frage nach der Nummer zwei. Michael Zetterer halten alle für gut genug, die Rolle auszufüllen. Derzeit fehlt er nach seinem dritten Kahnbeinbruch. Und er will die Perspektive, mittelfristig die Nummer eins werden zu können. Nur dann wird er seinen auslaufenden Vertrag verlängern. Das Ziel hat auch Luca Plogmann, intern schon mal als Pavlenkas Kronprinz bezeichnet. Plogmann ist nächste Saison als Nummer drei eingeplant, Spielpraxis soll er in der U 23 sammeln. Die Aussicht, dort nur vierte Liga zu spielen, begeistert Plogmann wenig. Möglich wäre ein Leihgeschäft, Werder will das jedoch verhindern.

Die neue Nummer zwei könnte auch die alte Nummer zwei sein: Jaroslav Drobny. Er ist fit, motiviert und trotz seiner sportlichen Nebenrolle wichtig für die Mannschaft. Bleibt die Frage, ob Kohfeldt, Baumann und Torwart-Trainer Christian Vander ihm zutrauen, im Falle des Falles das Tor zu hüten.

