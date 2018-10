Zwei Einheiten vor Testspiel

Werders Profis sollen im Rhythmus bleiben, weshalb am Dienstagabend ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld (18 Uhr, Lohne) ansteht. Doch auch im Vorfeld lässt Trainer Florian Kohfeldt die Bremer schwitzen.

Der Tag beginnt für die Spieler um 10 Uhr, Florian Kohfeldt wird den Kader dann in zwei Gruppen aufteilen. Für den einen Teil der Mannschaft steht zunächst eine Einheit im Kraftraum an, die übrigen Profis sind auf dem Platz gefordert. Das Training auf dem Rasen wird dabei öffentlich sein.

Gegen 15 Uhr folgt Abschnitt zwei des Programms, wiederum geht es für einige Teile des Teams aufs Trainingsgelände. Auch diese Einheit ist öffentlich.

Um 18 Uhr steigt dann die Partie in Lohne gegen Zweitligist Bielefeld. Vor allem Spieler, die zuletzt nicht allzu häufig oder noch gar nicht in der Bundesliga aufgelaufen sind, sollen dabei die Chance bekommen, sich über einen längeren Zeitraum präsentieren zu können. So hat Florian Kohfeldt beispielsweise bereits angekündigt, dass der schwedische Nachwuchsmann Felix Beijmo mindestens 70, vielleicht sogar 90 Minuten spielen werde. Auch US-Stürmer Josh Sargent wird mit dabei sein.