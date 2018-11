Zwei Bundesligisten an Djilobodji interessiert

Kehrt Papy Djilobodji in die Bundesliga zurück? Laut der „L’Équipe“ sind Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach an dem Ex-Werderaner, der aktuell bei Sunderland unter Vertrag steht, interessiert.

Der „L’Équipe“ zufolge befindet sich Papy Djilobodji in Gesprächen mit Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach. Auch der SM Caen aus der Ligue 1 soll den Innenverteidiger auf dem Zettel haben. Laut der französischen Sport-Tageszeitung ist Djilobodji aber an einer Rückkehr in die Bundesliga interessiert. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison an den französischen Erstligisten FCO Dijon ausgeliehen wurde, steht noch bis 2020 beim mittlerweile in die dritte englische Liga abgestiegenen AFC Sunderland unter Vertrag.

Sollte Djilobodji in die Bundesliga wechseln, würde es zu einem Wiedersehen mit Werder kommen. Der Senegalese spielte in der Rückrunde der Saison 2015/2016 auf Leihbasis für die Grün-Weißen. Für die Bremer absolvierte er 16 Spiele, dabei gelangen ihm zwei Tore – unter anderem das späte 1:0 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Damit sicherte die damalige Chelsea-Leihgabe Werder den Bundesliga-Klassenerhalt.

Den ganzen Artikel in französischer Sprache gibt es hier.