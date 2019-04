Zwei Brüder auf Erfolgskurs

Beide haben bei Werder den Durchbruch geschafft, beide haben in dieser Woche ihre Verträge in Bremen verlängert. Mein Werder nutzt den Anlass und zeigt die Meilensteine von Maximilian und Johannes Eggestein.

Es ist eine Geschichte, die Fußballfans lieben. Zwei Brüder gehen zusammen zu einem Bundesliga-Verein, durchlaufen das Nachwuchsleistungszentrum, schaffen den Sprung zu den Profis und stehen schließlich gemeinsam in der deutschen Eliteliga auf dem Platz. Genau das ist Maximilian und Johannes Eggestein bei Werder gelungen. Nun haben die beiden großen Talente auch noch ihre Verträge verlängert und die Bremer Fans damit noch glücklicher gemacht. Der bisherige Werdegang der Eggesteins ist eine echte grün-weiße Erfolgsgeschichte.

1. Juli 2011: Maximilian Eggestein wechselt vom TSV Havelse zu Werder.

1. Juli 2013:Johannes Eggestein wechselt vom TSV Havelse zu Werder.

29. November 2014: Maximilian Eggestein feiert sein Bundesliga-Debüt. Beim 4:0-Heimsieg über Paderborn wechselt Trainer Viktor Skripnik den Mittelfeldspieler in der 83. Minute für Levent Aycicek ein. Eggestein ist mit 17 Jahren, elf Monaten und 21 Tagen der zweitjüngste Debütant in Werders Bundesliga-Geschichte nach Thomas Schaaf (17 Jahre, elf Monate und 19 Tage).

14. Mai 2016: Maximilian Eggestein erlebt das bislang wichtigste Spiel seiner noch jungen Karriere. Werder schafft durch einen 1:0-Sieg über Frankfurt am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Eggestein steht im zarten Alter von 19 Jahren in der Startelf bei diesem nervenaufreibenden Showdown und wird in der 60. Minute gegen Anthony Ujah ausgewechselt.

2. Juni 2016: Johannes Eggestein hat in der Jugend vor allem eines getan: Tore geschossen. Er war etwa zweitbester Torschütze der U17-Weltmeisterschaft. Jetzt jagen ihn die Topklubs, sogar der Name Manchester United kursiert in der Gerüchteküche. Der damals 18-Jährige entscheidet sich aber für Werder und unterschreibt seinen ersten Profivertrag, der bis 2019 läuft.

21. August 2016: Johannes Eggestein gibt bei der 1:2-Pokalpleite in Lotte sein Profi-Debüt für Werder. Der Stürmer wird in der 62. Minute für Lennart Thy eingewechselt. Mit 18 Jahren, drei Monaten und 13 Tagen ist Eggestein der viertjüngste Debütant der Vereinsgeschichte.

26. August 2017: Kurz nach dem Profi-Debüt folgt das Bundesliga-Debüt. Johannes Eggestein wird bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Bayern in der 84. Minute für Fin Bartels eingewechselt.

4. April 2017: Im Alter von 20 Jahren gelingt Maximilian Eggestein das erste Bundesliga-Tor. Im Heimspiel gegen Schalke köpft er den Treffer zum 3:0-Endstand.

4. Juli 2017: Maximilian Eggestein hat unter Trainer Alexander Nouri seinen Durchbruch bei den Profis geschafft und unterschreibt einen neuen Vertrag. Sein alter Kontrakt wäre 2018 ausgelaufen, sein neuer läuft bis 2020.

12. August 2017: Werder gewinnt im Pokal mit 3:0 gegen die Würzburger Kickers und erstmals in der Klubgeschichte stehen zwei Brüder gemeinsam auf dem Platz: Maximilian Eggestein spielt durch, und Johannes Eggestein wird in der 79. Minute eingewechselt.

1. September 2017: Maximilian Eggestein gibt sein Debüt für die U21-Nationalmannschaft. Bei der 1:2-Niederlage gegen Ungarn wird er zur Pause gegen den heutigen Gladbacher Florian Neuhaus ausgewechselt. In der 63. Minute kommt dann auch Johannes Eggestein zu seinem U21-Debüt. Es dauert danach zwei Minuten, bis der jüngere Eggestein-Bruder ins Tor trifft.

5. September 2017: In seinem zweiten U21-Länderspiel schießt Maximilian Eggestein sein erstes Tor. Es ist der 1:0-Siegtreffer gegen den Kosovo.

18. August 2018: Beim 6:1-Pokalerfolg über Wormatia Worms schießt Johannes Eggestein sein erstes Profi-Tor für Werder. Es ist der Treffer zum 6:1-Endstand. Vorher hatte schon sein Bruder Maximilian zum zwischenzeitlichen 5:1 getroffen.

5. Oktober 2018: Claudio Pizarro spielt einen Traumpass, und dann ist es so weit: Johannes Eggestein markiert seinen ersten Bundesliga-Treffer. Es ist das Tor zum 2:0-Endstand gegen Wolfsburg.

15. März 2019: Nach konstant starken Leistungen in der Bundesliga wird Maximilian Eggestein zum ersten Mal in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen. Bundestrainer Joachim Löw gibt die Nominierung bekannt. Dass er den Bremer dabei konsequent „Eggenstein“ nennt, dürfte dieser angesichts der Freude über den nächsten Schritt in der Karriere verschmerzen können. In den Länderspielen gegen Serbien und die Niederlande kommt Eggestein nicht zum Einsatz.

8. April 2019: Werder gibt die Vertragsverlängerung mit Johannes Eggestein bekannt.

10. April 2019: Werder gibt die Vertragsverlängerung mit Maximilian Eggestein bekannt.