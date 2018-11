„Zwanzig Plätze vor dem HSV“

Im dritten Heimspiel der Saison durften die Werder-Fans erstmals einen Sieg bejubeln. Im Netz sorgte der 3:1-Erfolg für Jubelstürme. Aber auch der Stimmungsboykott der Ultras war ein Thema.

Zunächst stand nicht das Spiel an sich, sondern der Stimmungsboykott in der Ostkurve im Fokus.

Fehlenden Support merkt man jetzt schon. Hoffentlich kommt die Mannschaft damit klar. #werder — Joey (@Estadox) September 25, 2018

als ob niemand im stadion ist. #werder — kirstie superfly (@kirstiepinkie) September 25, 2018

Okay dann wollen wir mal #WERDER WERDER WERDER WERDER WERDER WERDER WERDER WERDER WERDER #SVWBSC — Jensi (official) (@DG7ABL) September 25, 2018

Nach 18:30 Minuten war dann Schluss mit Stille und die Fans feuerten die Mannschaft lautstark an.

Wenn der letzte Ball noch etwas besser kommt, nehmen die Hertha auseinander. Mega stark heute. Hoffe, das kann #Werder 90 Min. spielen. #svwbsc — Schluesselkind (@Schluesselk1nd) September 25, 2018

So ein Spiel wie gegen Augsburg muss ich übrigens nicht noch mal haben.

Bitte bringt das vernünftig in die Halbzeit und dann auch zu Ende. #svwbsc #werder — Celine (@CelineMaunz) September 25, 2018

Man traut sich gar nicht es zu schreiben aus Angst dass sie gleich wieder einknicken: Aber herrje, wie souverän war das bitte?? #werder #SVWbsc — dudu (@dudusvw) September 25, 2018

#Werder wie immer, es geht wohl nicht anders.

Einfach mal KONZENTRIEREN — Heietwest (@Heietwest) September 25, 2018

Werder spielte souverän gegen die Überraschungsmannschaft aus Berlin, die bis dahin ungeschlagen auf Platz zwei gestanden hatte. Neben der Freude über den Führungstreffer machte sich unter den Werder-Anhängern auch ein mulmiges Gefühl breit.

Ok, Klassiker. Kennen wir schon. Jetzt wird es wieder lustig

.... #Werder #SVWBSC — Käptn` Chaos ⚓ (@DerHinz) September 25, 2018

Hach, dieser Tabellenanblick.



Ja ja, es ist erst der 5. Spieltag.

Ja ja, es ist nur eine Momentaufnahme.

Ja ja, die großen Gegner kommen noch.



Aber Werder sieht so schön dort oben aus. #Werder #SVWBSC — Herbstgeraschel (@herbstseele) September 25, 2018

Als die Berliner zu Beginn der zweiten Hälfte tatsächlich den Anschluss erzielten, sahen viele sich schon in ihren Befürchtungen bestätigt.

Am Ende war die Sorge jedoch unbegründet. Max Kruse traf per Elfmeter zum 3:1-Endstand und schoss Werder so zum ersten Heimsieg der Saison. Und nicht nur das – tabellarisch stoßen die Bremer mit dem Erfolg in Regionen vor, die die Fans zum Schwärmen bringen.

Wer war euer "Man of the Match gegen Hertha?