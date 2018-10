Zuspruch nach Eigentor

Bei den Profis spielt Felix Beijmo bislang keine Rolle, bei Werders Reserve fiel der Schwede zuletzt mit einem Eigentor auf. Cheftrainer Florian Kohfeldt steht dennoch weiter zu seinem Rechtsverteidiger.

Für Felix Beijmo ging es in seiner noch jungen Karriere bislang stets bergauf, auch nach Bremen war er mit großen Ansprüchen an sich selbst gekommen. Sonderlich auffällig war bislang jedoch nur, dass er es nie in den Kader schaffte. Zuletzt ging es zur U23, wo ihm gegen Lübeck ein bitter-peinliches Eigentor unterlief. Das ist natürlich auch Florian Kohfeldt nicht entgangen, doch Werders Chefcoach stärkt dem Schweden den Rücken. „Ich würde gern eine Lanze für ihn brechen. Er ist unheimlich bemüht im Training, versucht zu lernen. Dass es einer gewissen Anpassung bedarf, darum müssen wir nicht herumreden“, sagte Kohfeldt, der bereits ankündigte, dass Beijmo im Test gegen Arminia Bielefeld am kommenden Dienstag 70 bis 90 Minuten spielen werde.

„Ich verstehe natürlich die Fragen. Wir haben da jemanden gekauft für einen gewissen Geldbetrag, das dürfen wir auch nicht wegreden“, sagte Kohfeldt, „aber auch damals haben wir schon gesagt, dass es eine Investition in die Zukunft ist. Ich bin noch immer felsenfest davon überzeugt, dass er sich in diese Richtung entwickelt und kann ihm überhaupt keinen Vorwurf machen.“