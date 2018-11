Zurück nach Braunschweig

Maximilian Eggestein ist aus der Werder-Elf nicht mehr wegzudenken und will sich nun auch in der U21-Nationalmannschaft etablieren - doch die Konkurrenz ist namhaft.

Es war kein gutes Fußballspiel im Januar 2017 in Braunschweig. Werder Bremen und Eintracht Braunschweig hatten sich kurz vor dem Rückrundenauftakt zu einem Testspiel verabredet, doch der heftige Schneefall störte den Spielfluss empfindlich, und die vielen Ein- und Auswechslungen beider Mannschaften machten es später auch nicht besser. Bremens damaliger Trainer Alexander Nouri zum Beispiel schickte Mitte der zweiten Halbzeit gleich sieben neue Akteure aufs Feld. Unter anderem kam ein Spieler ins Spiel, der zuvor ein halbes Jahr lang in die U 23 zurückversetzt worden war, und der nun einen neuen Anlauf bei den Profis unternahm. Sein Name: Maximilian Eggestein.

In dieser Woche wird Eggestein wieder zu einem Spiel nach Braunschweig reisen, zum ersten Mal seit Januar 2017. Diesmal jedoch nicht mit Werder, sondern mit der deutschen U 21-Nationalmannschaft, und das beschreibt wohl ganz gut, wie sehr sich der Mittelfeldspieler in den vergangenen 14 Monaten verbessert hat, zunächst unter Nouri, der ihn zum Stammspieler in der Bundesligamannschaft gemacht hat, und dann unter dessen Nachfolger Florian Kohfeldt, der ihn taktisch und spielerisch noch mal auf ein höheres Niveau gehievt hat. "Ich finde seine Entwicklung einfach überragend", sagt Werders Cheftrainer.

Es ist bekannt, wie sehr Kohfeldt den 21 Jahre alten Jungprofi schätzt. Erst kürzlich hat er es als Wohltat bezeichnet, "mit einem Spieler mit einer so hohen taktischen Intelligenz zusammenzuarbeiten". In den 17 Bundesligaspielen, die Werder mittlerweile unter seiner Führung bestritten hat, hat Kohfeldt mehrmals im zentralen Mittelfeld umgestellt. Er hat mal den dänischen Nationalspieler Thomas Delaney auf die Bank gesetzt, mal den hoch geschätzten Philipp Bargfrede und zuletzt gleich mehrmals Zlatko Junuzovic, den Mannschaftskapitän. Maximilian Eggestein aber hat immer von Anfang an gespielt, und er ist auch nur zweimal ausgewechselt worden. Maximilian Eggestein, das darf man so sagen, ist bei Werder gesetzt. Es ist ein Privileg, das nur ganz wenige Spieler im aktuellen Bremer Kader genießen.

Starke Konkurrenz für Eggestein

Eggestein zahlt dieses Vertrauen Woche für Woche mit guten Leistungen zurück. Er ist eigentlich immer der Spieler mit der höchsten Laufleistung, aber er wird auch fußballerisch immer verhaltensauffälliger. In Augsburg (3:1) zum Beispiel agierte Eggestein am vergangenen Wochenende fast schon als Spielmacher. Der gebürtige Hannoveraner kurbelte das Offensivspiel an, setzte die Mitspieler geschickt in Szene und kam selbst mehrmals in aussichtsreicher Position zum Torabschluss. "Einen hätte ich machen können", sagt Eggestein, und wenn es derzeit eine echte Schwäche bei ihm gibt, dann ist das wohl tatsächlich die fehlende Torgefahr. Aber das kann ja noch werden. "Wir werden mal ein bisschen das Aufs-leere-Tor-schießen üben", sagt Kohfeldt und lacht.

In den nächsten eineinhalb Wochen wird das allerdings nicht möglich sein, weil Eggestein ja mit der deutschen U 21 unterwegs ist. In der EM-Qualifikation geht es am Donnerstag in Braunschweig gegen Israel (19 Uhr, live bei Eurosport) und am 27. März in Mitrovica gegen den Kosovo (18.45 Uhr, live bei Sky Sport News HD). "Ich freue mich darauf", sagt Maximilian Eggestein, "das ist mal eine nette Abwechslung zur Bundesliga."

Und das durchaus in mehrfacher Hinsicht, denn in der Nationalmannschaft muss sich Eggestein anders als in Bremen erst noch etablieren. Für die vorherigen beiden Qualifikationsspiele war er von Bundestrainer Stefan Kuntz nicht nominiert worden, und auch diesmal ist unklar, ob und, wenn ja, wie lange Eggestein zum Einsatz kommen wird. "Natürlich möchte ich auch in der U 21 meine Spielanteile haben", sagt Eggestein, "aber ich fahre nicht mit der Forderung dahin, dass ich spielen muss. Die anderen auf meiner Position sind auch keine ganz schlechten Spieler." Der Dortmunder Mahmoud Dahoud zum Beispiel, oder der Schalker Thilo Kehrer.