Zoff in der Loge

Erst waren sie Feinde, dann wurden Willi Lemke und Uli Hoeneß Freunde. Nun kündigt der Präsident des FC Bayern diese Freundschaft auf – weil Werders Ex-Manager ihn in einem Interview kritisiert hat.

Gute Freunde kann bekanntlich niemand trennen, bei nicht ganz so guten Freunden scheint das ein wenig anders zu sein. Willi Lemke und Uli Hoeneß waren sich über Jahrzehnte in tiefer Abneigung verbunden, bevor sie im Zuge von Hoeneß’ Gefängnisaufhalt im Frühjahr 2015 zueinanderfanden. Sie wurden zu Freunden, die sich gemeinsam für karikative Zwecke engagierten. Lemke lud Hoeneß zu seinem 70. Geburtstag ein, dieser nahm dankend an. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer: Am Sonnabend, rund um das Spiel Werder gegen Bayern, kündigte Hoeneß die Freundschaft zu Lemke mit einem symbolischen Akt auf.

Die Loge der Bremer Geschäftsführung liegt im mittleren Bereich der Nordtribüne des Weserstadions. Sie ist vor dem Spiel, während der Halbzeit und nach Abpfiff Treffpunkt für Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte der gegeneinander spielenden Klubs, auch wichtige Sponsoren Werders sind mitunter eingeladen. Und ehemalige Bremer Funktionäre, Ex-Manager Lemke beispielsweise war an diesem Nachmittag da. Für die Münchner waren Bayerns Vorstände Karl-Heinz Rummenigge und Jörg Wacker zugegen. Einer aber fehlte: Uli ­Hoeneß.

Es war eine deutliche Geste, durchaus bewusst eingesetzt. Am gemeinsamen Essen vor dem Spiel hatte der Präsident und Vorsitzende des Aufsichtsrates noch teilgenommen. In die Loge aber wollte Hoeneß nicht, er wollte Willi Lemke bewusst aus dem Weg gehen. Der Grund war ein Interview mit der „Sport Bild“, in dem Lemke kurz vor dem Spiel Hoeneß’ Auftritt bei einer Pressekonferenz einige Wochen zuvor kritisierte: „Das war leider wieder der alte Uli Hoeneß, und nicht mehr der Uli Hoeneß, mit dem ich Brüderschaft getrunken habe, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen war.“ Hoeneß hatte auf dieser Pressekonferenz unter anderem dem ehemaligen Bayern-Spieler Juan Bernat vorgeworfen, einen „Scheißdreck“ gespielt zu haben.

Hoeneß ist enttäuscht, Lemke wundert sich

Im VIP-Bereich des Weserstadions erklärte Hoeneß am Sonnabend, wie enttäuscht er sei, dass Lemke sich nun öffentlich über ihn geäußert habe. Dass er enttäuscht sei über die Art und Weise der Kritik. Es gab mehrere Ohrenzeugen, als Hoeneß gar seinen Besuch bei Lemkes 70. Geburtstag im August 2016 in Bremen bedauerte. Und die Freundschaft für beendet erklärte. Menschen, die dabei waren, haben keine Zweifel, dass es für Hoeneß kein zurück gibt.

Lemke hat von Hoeneß’ Auftritt im VIP-Bereich nichts mitbekommen. Er hat lediglich bemerkt, dass Hoeneß nicht in der Loge erschien. Auf Nachfrage von Mein Werder sagt Lemke: „Ich habe mich gewundert, dass Uli nicht da war, und finde es schade. Ich hätte ihn gerne begrüßt.“ Weiter will er den Vorfall nicht kommentieren. Auch nicht über ein mögliches Ende der Freundschaft spekulieren. Das gemeinsame soziale Projekt, eine Schule für Mädchen in Simbabwes Hauptstadt Harare, soll aber Fall weiterbetrieben werden.

Skurrile Vorkommnisse

Für Hoeneß ist das Beenden der Freundschaft zu Lemke der nächste Auftritt einer ganzen Reihe an Vorkommnissen, die sich problemlos als skurril bezeichnen lassen. Paul Breitner erteilte er ein Verbot des VIP-Raums der Münchener Allianz Arena. Um kurze Zeit später auch noch Breitners Gehalt als Botschafter und Scout des FC Bayern zu veröffentlichen. Dazu zählt auch die bereits legendäre Pressekonferenz, auf der Hoeneß Bernat abstrafte. Und im Sommer, kurz nach der WM, echauffierte er sich über Mesut Özil, der in der Nationalmannschaft angeblich „seit Jahren einen Dreck gespielt“ habe.

Auf der Jahreshauptversammlung vergangene Woche gab es Kritik an der Art, wie Hoeneß derzeit auftritt. Es gab Pfiffe und Buh-Rufe, die den Präsidenten des FC Bayern offenbar unvorbereitet trafen. „Ich war schockiert. Ich hoffe, dass es sich wieder ändert, sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern“, sagte Hoeneß nach der Versammlung. Was für seine Kritiker wiederum die Frage aufwarf, ob Hoeneß glaube, der FC Bayern gehöre ihm.

Das kurze Kapitel der Freundschaft zwischen Lemke und Hoeneß ist beendet, davon sind bei Werder nach dem Auftritt Hoeneß’ nahezu alle überzeugt. Auf das gute Verhältnis der Klubs zueinander soll das aber auch künftig keine Auswirkungen haben, heißt es.