Zockerei mit Belfodil

Die Kaufoption für Ishak Belfodil hat Werder nicht gezogen. Es besteht die Möglichkeit, dass sein Transfer nach Bremen dennoch längst beschlossene Sache ist.

Wer unter Werder-Fans eine hitzige Diskussion anzetteln will, muss nur einen Namen nennen: Ishak Belfodil. Soll Werder ihn kaufen? Oder ihn ziehen lassen? Fast jeder hat eine Meinung, fast jeder eine andere. Gleichgültig ist der Riese mit dem melancholischen Blick nur wenigen.

Am Sonnabend wurde bekannt, dass Werder die Kaufoption für Belfodil, die bis Ende Mai gelaufen wäre, nicht ziehen wird. "Wir haben das zusammen mit Ishak entschieden", sagte Frank Baumann, Standard Lüttich sei informiert. Die exakte Ablöse wäre abhängig von Einsatzzeiten und Toren, soll aber grob bei sieben Millionen Euro gelegen haben. Offenbar zu viel für Werder. Oder sie wollen Belfodil nicht mit aller Macht. Es gibt verschiedene Beweggründe, die eine Rolle gespielt haben können.

Baumann: "Bessere Verhandlungsposition"

Werder dürfte sich sicher sein, dass Belfodil die festgeschriebene Summe nicht wert ist. "Ich glaube, dass wir jetzt eine bessere Verhandlungsposition haben", sagt Baumann. Die Summe ist frei aushandelbar, das Erstzugriffsrecht aber dahin: Belfodil ist auf dem Markt. Falls ein englischer Klub beim Versuch, die vielen Fernseh-Millionen auszugeben, an Belfodil denkt, könnte Werder aus dem Rennen sein. Gibt es keine Konkurrenz, dürfte Werder gute Karten haben. Das ist, so darf man sagen, Zockerei.

Vielleicht läuft aber auch alles ganz anders. Baumann sagte am Sonnabend einen interessanten Satz: "Ein Spieler muss die Entscheidung treffen, wo er spielen möchte. Das ist die erste Entscheidung." Belfodil bestimmt, wo Belfodil spielt. Für Werder könnte das ein Trumpf sein. Denn Baumann sagt: "Ishak fühlt sich hier wohl, ist sehr gut angekommen."

Es ist denkbar, dass Belfodil, sein Berater Mohamed Al Faiech und Baumann eine Übereinkunft getroffen haben. Und die geht so: Gegenüber Lüttich besteht Belfodil auf einen Wechsel nach Bremen und verweigert jeden anderen Transfer. Lüttich wäre gezwungen, sich mit Werder zu einigen. Oder sie müssten den Spieler behalten und würden gar keine Ablöse kassieren. Auch das ist Zockerei, im Fußball aber eine übliche Variante. Denn es bleibt die Frage, ob sich am Ende alle an die Abmachung halten.