Ziel Europa nicht in Gefahr

Claudio Pizarro sieht Werders Bestreben, die Europa League zu erreichen, trotz des jüngsten Abwärtstrends nicht gefährdet. Ein Update zu seiner Verletzung lieferte er obendrein.

Werder will nach Europa – so lautete das Ziel vor der Saison. Ist dieses Unterfangen nach zuletzt drei Liga-Pleiten in Folge in Gefahr? „Ich habe immer gesagt, dass eine Saison lang ist“, erklärte Claudio Pizarro bei einer Medienrunde am Mittwoch auf die entsprechende Frage. Da werde es immer „schwierige Phasen“ geben. Von einer konkreten Gefahr, das Ziel zu verpassen, wollte er deshalb nicht sprechen.

Der Peruaner gab allerdings zu: „Vor zwei Wochen war es besser„, die aktuelle Situation sei „nicht so gut“. Aber man habe die letzten Pleiten gründlich aufgearbeitet, viel geredet, viele Videos geschaut. Was aufgefallen sei: Es seien nicht alle Probleme von der Defensive ausgegangen. Auch die Offensive stehe in der Pflicht.

Ob er am kommenden Sonntag gegen Freiburg dabei helfen kann, das Ruder wieder herumzureißen, wisse er indes noch nicht. Aufgrund muskulärer Probleme in der Wade könne er derzeit nur individuell trainieren. Am „Freitag oder Samstag“ versuche er, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Immerhin: „Man weiß, woran es liegt“, sagte er in Bezug auf sein Leiden.

Die Aussagen Davy Klaassens aus einem Interview vom Wochenende, laut der es keinen Spieler gebe, der alleine eine Partie entscheiden könne, griff Pizarro ebenfalls auf. Und der 40-Jährige gab seinem Teamkollegen durchaus Recht, allerdings sehe er es positiv und nicht als Nachteil an. „Unsere Stärke ist die Mannschaft. In einem Spiel zeigt der eine, im nächsten der andere eine gute Leistung. Das macht uns stark.“

Zur Debatte um das Gewicht von Max Kruse, um den sich Gerüchte einer Fettabsaugung ranken (mehr dazu hier), erzählte Pizarro: „Wenn es bei jemandem nicht so gut läuft, versucht man ihm noch auf den Kopf zu hauen.“ Aber so sei das eben im Geschäft – und wenn Kruse „wieder Tore schießt, ist alles wieder gut.“ Überhaupt sei in der Mannschaft nur wichtig, was für Qualitäten jemand auf dem Platz zeige.