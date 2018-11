Zhang gegen Dortmund im Kader

Des einen Leid, des anderen Freud': Dank der angespannten Bremer Personalsituation wird Yuning Zhang gegen Dortmund erstmalig im Kader der Werder-Profis stehen. Das bestätigte Florian Kohfeldt.

Beim Abschlusstraining des SV Werder brauchte es nur ein wenig einfache Mathematik, um sich sehr genau vorstellen zu können, wer es für das Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Borussia Dortmund in den Bremer Kader schaffen könnte: 20 Spieler standen am Sonnabend auf dem Feld, darunter Florian Kainz und Philipp Bargfrede. Beide können nicht in den 18 Mann starken Spieltagskader berufen werden, sie hatten sich gegen den VfB Stuttgart ihre fünfte Gelbe Karte der Saison abgeholt und fehlen folgerichtig gesperrt.

Die verbliebenen 18 Spieler dürften also auch Florian Kohfeldts Auswahl für das Spiel gegen Dortmund darstellen. Niklas Moisander und Aron Johannsson fehlen im Aufgebot: Der Finne plagt sich mit Oberschenkelproblemen, den US-Stürmer setzen Beschwerden am Sprunggelenk außer Gefecht. Platz also für Spieler, die im Normalfall Probleme haben, einen Platz im Kader zu ergattern: Luca Caldirola etwa, der als defensive Option mindestens auf der Bank Platz nehmen dürfte. Oder aber auch ein möglicher Debütant: Leih-Stürmer Yuning Zhang nämlich, seit seiner Verpflichtung von West Bromwich Albion im Sommer bei Werder wenig mehr als ein Trainingsgast.

Aufgrund des Personalmangels sieht es nun allerdings danach aus, dass der robuste Angreifer aus China gegen den BVB zumindest auf eine Einwechslung hoffen darf. "Die Chancen stehen gut", bestätigte Sportchef Frank Baumann gegenüber MEIN WERDER. Nach Ende des Abschlusstrainings legte sich auch Kohfeldt fest: "Yuning Zhang wird gegen Dortmund erstmals im Profikader stehen." Sollte Zhang auch zum Einsatz kommen, wäre es das erste Pflichtspiel auf Vereinsebene seit dem Wechsel zu Werder: Aufgrund einer fehlenden Spielberechtigung durfte der 21-Jährige auch für Werders U23 bislang nicht auflaufen. "Es freut mich sehr für Yuning", kommentierte Kohfeldt Zhangs Kadernominierung. "Er hatte kein leichtes Jahr."

