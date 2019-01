Zetterer wieder da – Wechsel unwahrscheinlich

Michael Zetterer ist nach seinen Probeeinheiten für Würzburg wieder in Bremen. Er habe die Zeit bei den Kickers genossen, sagte er der „Deichstube“. Dass er fest dorthin wechselt, erscheint unwahrscheinlich.

Werders Torwart Michael Zetterer war zuletzt mit den Würzburger Kickers eine Woche im Trainingslager in Spanien, um beim Drittligisten vorzuspielen und gegebenenfalls dorthin zu wechseln. Nun ist er zurückgekehrt und weilt wieder in Bremen. Zur „Deichstube“ sagte er, dass er seine Zeit dort „genossen“ habe: „Es war schön, mal wieder mit einer Mannschaft zu trainieren.“

Allerdings sieht es dem Portal zufolge nicht danach aus, dass der Keeper zu den Kickers wechseln wird. „Wir werden das in den nächsten Tagen besprechen und dann eine Entscheidung bekanntgeben“, sagte er und fügte an, dass eine Möglichkeit, bei einem Verein Spielpraxis zu sammeln, grundsätzlich interessant wäre. Wenn sich aber nichts ergebe, werde er bis zum kommenden Sommer in Bremen bleiben, um wieder in Topform zu kommen.

Der 23-Jährige hatte in seiner Zeit bei Werder seit 2015 immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt hatte er aufgrund eines Kahnbeinbruchs, der operativ behandelt werden musste, über ein Jahr lang pausieren müssen. Sein Vertrag an der Weser läuft im kommenden Sommer aus.

