Zetterer vor Wechsel

Werder-Torhüter Michael Zetterer spielt bei den Würzburger Kickers vor. Dafür reist der Torhüter sogar mit dem Drittligisten in dessen Trainingslager.

Findet Michael Zetterer einen neuen Verein in der dritten Liga? Der Werder-Keeper reist mit den Würzburger Kickers ins Trainingslager San Pedro del Pinatar in Spanien, wo sich der Drittligist bis zum Dienstag, 15. Januar, auf die Rückrunde vorbereitet. Der 23-Jährige wird dort ein Probetraining absolvieren. Das gab Werder am Dienstagvormittag bekannt. Ein Verkauf im Winter oder eine Ausleihe mit vorheriger Vertragsverlängerung seien denkbar, sagte Sportchef Frank Baumann.

„Es ist schon so, dass er vom Talent und seinem Potenzial her ein sehr guter Torwart ist. Er hat jetzt einfach Pech gehabt mit seinen Verletzungen“, fasst Baumann zusammen. Daher habe man sportlich erst einmal anders planen müssen, spielt der Sportchef auf die Verpflichtung von Stefanos Kapino an. Trotzdem bleibe Zetterer auch für die Zukunft eine Option für Werder.

Zetterer kam im Januar 2015 von Unterhaching zu Werder, absolvierte aber kein Pflichtspiel für die Profis. Der Torwart befindet sich nach einer langwierigen Handgelenksverletzung aus dem November 2017 auf dem Wege der vollständigen Genesung. Bei Werder spielt er dennoch zunächst keine Rolle mehr. Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino, Luca Plogmann und Jaroslav Drobny stehen momentan in der Rangordnung vor ihm.