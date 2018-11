Zeit für ein neues Ziel

Werder kann mit einem Sieg in Hannover den Klassenerhalt perfekt machen und sich ein neues Saisonziel setzen. Das allerdings sollte mit Augenmaß geschehen, meint unser Chefreporter Marc Hagedorn.

Es ist das kleine Nordderby, das Werder heute Abend in Hannover spielt. Aber aus diesem kleinen Nordderby kann Großes erwachsen.

Die Fakten: Mit einem Sieg würde das Bremer Punktekonto auf 39 Zähler anwachsen. Spätestens heute Abend könnte Werder dann tatsächlich und guten Gewissens einen Haken an das erste Saisonziel machen: Klassenerhalt geschafft.

Mehr noch: Ein Sieg würde Werder, das seit dem ersten Spieltag in der unteren Tabellenhälfte dümpelt, auf Platz acht katapultieren, wenigstens für 24 Stunden. Das wäre eine großartige Wendung in einer Saison, in der man lange Zeit das Schlimmste für Werder befürchten musste.

Mit einem Sieg in Hannover wäre Werder plötzlich den Europa-League-Plätzen ganz nahe. Verrückt, aber Tatsache. Und ein Grund für jeden Werder-Fan, sich zu freuen und wenigstens ein kleines bisschen stolz zu sein auf das, was die handelnden Personen – vor allem der Trainer und die Spieler – in den vergangenen Wochen mit ihrer konzentrierten und unaufgeregten Art erreicht haben.

Fokussiert und bodenständig bleiben

Genau das wird auch der Schlüssel für die Wochen bis zum Saisonende am 12. Mai sein: fokussiert und bodenständig zu bleiben. Denn all die schönen Gedankenspiele vom frühzeitigen Klassenerhalt und dem Kratzen an den Europa-Pokal-Rängen haben einen Haken: Werder hat noch keines der nächsten sechs Spiele gewonnen.

Los geht der Endspurt in Hannover gegen eine Mannschaft, die zuletzt fünf Spiele in Folge verloren hat. Formsache? Wer so denkt, hat schon verloren.

Die Gefahr, dass Werder das Spiel in Hannover tatsächlich auf die leichte Schulter nimmt, scheint aber gering. Abgesehen vom Auftritt in Freiburg hat Werder in diesem Jahr immer wenigstens solide gespielt. Warum sollte sich das plötzlich ändern?

Wofür es am Ende tatsächlich noch reicht, weiß heute niemand. Hoffenheim und Stuttgart, die beide in der Tabelle noch vor Werder stehen, haben wie Werder einen bemerkenswerten Lauf. Hertha, Augsburg und Gladbach, die sich im Moment ebenfalls noch vor Werder einsortieren, sind da schon deutlich weniger beeindruckend. Dieses Trio in den nächsten zwei, drei Wochen zu überholen, könnte doch ein schönes Ziel für Werder sein.

Und dann schaut man sich die Tabelle am 32. oder 33. Spieltag einfach noch einmal an. Saisonziele lassen sich jederzeit anpassen.