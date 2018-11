Zeit des Qualmens geht zu Ende

Einen konkreten Zeitpunkt hat Präsident Hubertus Hess-Grunewald nicht genannt, aber klar ist: Werder arbeitet auf ein Rauchverbot im Weserstadion hin.

Die Frage ist mittlerweile unter Tradition zu verbuchen. Auch am Montagabend wurde sie auf Werders Mitgliederversammlung gestellt, unter TOP 12, „Verschiedenes“, wenn die Mitglieder sich zu Wort melden können: Wann wird das Weserstadion rauchfrei? Seit dieser Saison ist das Rauchen in Block 112 im Unterrang der Westkurve verboten. Im Stadionplan ist er seitdem, in Partnerschaft mit einem Sponsor, als „Gesundheitsblock“ markiert.

Und das soll nur der Anfang sein, wie Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald klarstellte. Dass ein Rauchverbot nur nach und nach umsetzbar sei, habe auch logistische Gründe. Block 112 habe sich angeboten, weil Dauerkartenbesitzern, die weiterhin rauchen wollen, in diesem Stadionbereich leichter alternative Plätze angeboten werden konnten. Doch der Präsident machte am Ende seiner Antwort klar: „Das Ziel ist ein rauchfreies Stadion.“ Einen konkreten Zeitpunkt, wann dies der Fall sein könnte, nannte Hess-Grunewald nicht. „Wir gehen Schritt für Schritt vor“, sagte er.

Hoffenheim war Vorreiter

Solange es im Weserstadion noch keine Einschränkungen gab, hinkte Werder dem Rest der Bundesliga ein wenig hinterher. Zumindest blockweise ist Rauchen seit dieser Saison aber an allen 18 Standorten verboten. Meist sind die sogenannten Familienblöcke betroffen, in denen die Vereine die günstige oder gar kostenlose Mitnahme von Kindern ermöglichen.

Komplett rauchfrei sind bislang aber kaum Stadien. In der Sinsheimer Arena der TSG Hoffenheim ist es seit deren Eröffnung im Jahr 2009 verboten, sich eine Zigarette anzuzünden, in der BayArena in Leverkusen ist das Rauchen nur im Umlauf erlaubt, nicht auf den Tribünen. Streng durchgesetzt wird es jedoch, wie aus Leverkusen zu hören ist, zumindest in der Kurve nicht.

Anfang dieser Saison zog der FC Bayern mit der Münchner Allianz-Arena nach, dort brachte ein Vorstandsmitglied des Lobbyvereins „Pro Rauchfrei“ das Thema bereits vor vielen Jahren ein. Anfangs gab es noch Buhrufe. Die blieben übrigens auch am Montag in der Werder-Halle aus.