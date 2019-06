Werder nutzt einen Slogan als Marketingbegriff, der einst von Fans entwickelt wurde – diese distanzieren sich in Teilen davon.

Vermutlich erinnert sich kaum jemand, der begleitende Spruch zur vergangenen Bremer Saison lautete „we dare“. Wagemutig sollte das klingen und an das Motto der Bremer Kaufleute erinnern: wagen un winnen. Da nur wenige den Zusammenhang erkannten, musste er erklärt werden, was für Marketingkampagnen niemals ein gutes Zeichen ist. In dieser Saison ist es einfacher. Mit „Green. White. Wonderwall“ dürfte jeder, der sich für Werder interessiert, etwas verbinden.

Dort beginnt das Problem. Unter dem Begriff #Greenwhitewonderwall wurde im Saisonfinale 2016 zum Zusammenhalt im Abstiegskampf aufgerufen. Entstanden war der Slogan im Fanklub WFC #TWerder, er fand bundesweit Beachtung und wurde von einem Fußball-Magazin als Fan-Aktion des Jahres ausgezeichnet. In Bremen ist er zur Umgangssprache geworden. Der Vorstand des Fanklubs hat die Übernahme des Slogans nun in einem öffentlichen Statement kritisiert.

„Wir wollen uns hiermit ganz klar von dieser Kommerzialisierung unserer Fanaktion von vor drei Jahren distanzieren“, heißt es in dem Schreiben. Zwar habe Werder den Fanklub informiert, Einfluss auf die Nutzung habe es aber nicht gegeben. Es wird eingeräumt, dass es in der Gruppierung unterschiedliche Ansichten gibt, ob die Nutzung durch Werder positiv oder negativ ist.

Wem gehört der Slogan? Wer darf ihn nutzen? Und womit ist er verbunden? Das sind die zentralen Fragen, um die es in diesem Zank um die grün-weiße Wonderwall geht.

Werder war bewusst, dass es Kritik geben würde. Vor acht Wochen fand der Austausch mit WFC #TWerder statt, die Kampagne wurde vorgestellt. „Es war ein konstruktives Gespräch und wir verstehen deren Standpunkt“, sagt Christian Stoll, Direktor Marketing, zum WESER-KURIER. Überrascht ist er von der Kritik nicht. „Sie hatten angekündigt, dass sie sich so äußern werden. Sie wollen nicht in falsches Licht gerückt werden, dass sie käuflich sind. Sie wollen ihre Akzeptanz und Unabhängigkeit in der Fanszene bewahren. Dafür haben wir absolutes Verständnis.“

Einfluss auf die Entscheidung habe die Kritik aber nicht gehabt. Zum einen sei der Song „Wonderwall“ von Oasis weltbekannt. Zum anderen hätten Fans schon früher durch das Singen des Songs eine Verbindung zu Werder hergestellt. Und nicht zuletzt sei der Begriff ein Symbol geworden, das sich längst vom Mai 2016 gelöst habe. „Es steht nicht nur dafür, etwas zu verhindern, sondern auch etwas erreichen zu können“, sagt Stoll.

Deshalb haben Werders Marketingabteilung, eine externe Agentur und Ausrüster Umbro gemeinsam beschlossen, den Begriff zu übernehmen. „Wonderwall ist im Kopf der Fans und ein starkes Synonym für alle Fans. Wir glauben, dass der Slogan eine enorme Kraft hat und für Werder steht“, sagt Stoll. Einige Mitglieder des WFC #TWerder kritisieren dagegen, dass Werder aus einem Begriff, der nie zur kommerziellen Nutzung gedacht war, genau das macht, einen Marketingbegriff. Ein Mittel, um Geld zu verdienen.

Einen Begriff oder einen griffigen Satz zu erfinden, der dazu in der Lage ist, ist Aufgabe von Marketingagenturen. Doch die Kreativität der Kurven ist eben doch authentischer. „Es gibt viele Marketingkampagnen um den Fußball herum, wirklich echt ist aber nur, was durch die Fans entsteht“, sagt Stoll und nennt ein Beispiel: „,Lebenslang Grün-Weiß‘ ist auch nicht Teil einer Marketingkampagne, sondern aus einem Lied. Heute halten die Leute bei dem Lied noch immer den Schal hoch, weil sie das mit Werder verbinden.“