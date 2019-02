Zander verliert gegen Kainz

Werder-Leihgabe Luca Zander lieferte sich packende Duelle mit dem Ex-Bremer Florian Kainz – musste sich am Ende aber mit St. Pauli im Zweitliga-Spitzenspiel den Kölnern klar geschlagen geben.

Luca Zander musste am Freitagabend mit dem FC St. Pauli im Zweitliga-Topspiel gegen den 1. FC Köln eine 1:4 (1:1)-Auswärtsniederlage einstecken. Der 23-jährige Rechtsverteidiger, der noch bis Saisonende von Werder an die Hamburger verliehen ist, kam über die komplette Spielzeit zum Einsatz. Zander zeigte eine solide Leistung und lieferte sich auf seiner rechten Seite einige umkämpfte Zweikämpfe mit dem Ex-Bremer Florian Kainz, der in der Kölner Fünferkette auf der linken Außenbahn agierte. Durch den Sieg zog der Effzeh in der Tabelle wieder an den Kiezkickern vorbei und belegt nun den zweiten Rang.

Am Sonnabend könnte mit Robert Bauer ein weiterer Werder-Leihspieler im Einsatz sein. Mit dem Bundesligavorletzten Nürnberg gastiert er bei Schlusslicht Hannover 96 – ein echter Abstiegskracher. Fraglich ist, ob Bauer aufgrund der internen Konkurrenz in der wichtigen Partie mitwirken darf.