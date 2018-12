Zander bereitet einen Treffer vor

Werder-Leihgabe Luca Zander spielte bei der Auswärtspartie des FC St. Pauli in Bochum über die volle Distanz. Seine beste Szene hatte der 23-Jährige schon nach einer Viertelstunde.

Mit einem 3:1-Sieg in Bochum unterstrich der FC St. Pauli am Montagabend seine Rolle als Verfolger des Spitzentrios in der zweiten Bundesliga, das aus dem Stadtrivalen HSV, Köln und Union Berlin besteht. Maßgeblichen Anteil daran hatte Werder-Leihgabe Luca Zander, der den 1:0-Führungstreffer vorbereitete.

Der 23-Jährige flankte in der 15. Minute vom rechten Flügel aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo sein Teamkollege Sami Allagui ein gutes Timing bewies und Ball per Aufsetzer ins linke Eck platzierte. Durch weitere Tore von Henk Veerman und Mats Möller Daehli gingen Zander und sein Team am Ende als Sieger vom Platz. Bochum hatte zwischenzeitlich durch Lukas Hinterseer ausgeglichen.

Bereits am Wochenende hatten die Werder-Leihspieler Robert Bauer mit Nürnberg (0:3 gegen Bayern) und Niklas Schmidt mit Wehen Wiesbaden (1:2 gegen Osnabrück) gespielt.