Yatabaré bleibt in Belgien

Einige Stammspieler, eine eher unglücklich verlaufene Leihe bei Ulisses Garcia und eine schon gezogene Kaufoption bei Sambou Yatabaré: So steht es um die Spieler, die Werder derzeit verliehen hat.

Wie läuft es eigentlich für Werders Leihspieler? Gleich sieben Fußballprofis haben die Bremer in dieser Saison an andere Vereine abgegeben. Einige sollen gestärkt wieder an die Weser zurückkehren, einige eher nicht. Und ein Spieler ist sogar schon weg. Ein Überblick.

Sambou Yatabaré:

Der Mittelfeldspieler ist seit Ende August an den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen ausgeliehen – und wird auch nicht mehr nach Bremen zurückkehren. Das hat Werders Sportchef Frank Baumann am Dienstag im Gespräch mit MEIN WERDER bestätigt. "Antwerpen hat eine Kaufoption, und die wird auf jeden Fall in Kraft treten", sagt Baumann. Hintergrund: Yatabaré hat in der laufenden Saison bereits 20-mal für Royal Antwerpen in der Liga gespielt, dazu zweimal im belgischen Vereinspokal, deshalb greift die vertraglich vereinbarte Kaufoption automatisch. Im Sommer endet also eine kurze, aber unglückliche Zusammenarbeit zwischen Werder und Yatabaré. Der malische Nationalspieler war im Januar 2016 vom griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus nach Bremen gewechselt, kam jedoch nur zehnmal zum Einsatz und wurde im Oktober 2016 vom damaligen Trainer Alexander Nouri in die U23 degradiert. Zudem hatte der 29-Jährige abseits des Platzes mehrmals für negative Schlagzeilen gesorgt, unter anderem, als er den Sportwagen seines damaligen Mannschaftskollegen Lamine Sané zu Schrott fuhr.

Fallou Diagne:

Vom senegalesischen Defensivspieler würde sich Werder im Sommer gerne trennen. Seit Januar 2017 ist Diagne an den französischen Erstligisten FC Metz ausgeliehen, "und er fühlt sich dort sehr wohl", sagt Baumann. Der 28-Jährige kommt in Metz regelmäßig zum Einsatz, allerdings läuft es für den Klub alles andere als gut. Metz ist aktuell Tabellenletzter in der Ligue 1 und hat bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. "Wir müssen daher abwarten, wie es in Metz weitergeht und ob der Verein den Klassenerhalt schafft", sagt Baumann. Es sei auf jeden Fall eine Option, "dass Diagne in Frankreich bleibt. Wir sind in der Innenverteidigung ausreichend besetzt, es wird wohl auf einen Verkauf im Sommer hinauslaufen."

Thanos Petsos:

Nach Anfangsschwierigkeiten ist der griechische Mittelfeldspieler inzwischen Stammkraft und Leistungsträger beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien. Von dort hatte ihn Werder im Sommer 2016 ablösefrei verpflichtet, für mehr als drei Bundesligaeinsätze hat es aber nicht gereicht. Werder hat den 26-Jährigen deshalb für die laufenden Saison nach Wien ausgeliehen, Rapid besitzt zudem eine Kaufoption, die allerdings nicht an eine feste Anzahl absolvierter Spiele gekoppelt ist. Wie es bei ihm weitergeht, ist unklar. "Wir warten seine weitere Entwicklung ab", sagt Baumann lediglich.

Ulisses Garcia:

Aus dem Leihgeschäft mit dem 1. FC Nürnberg hatten sich sowohl Werder als auch Garcia ganz sicher mehr erhofft. Der Linksverteidiger kommt beim Tabellenzweiten der zweiten Liga überhaupt nicht zum Zug, kam erst zweimal zum Einsatz und wurde an den vergangenen beiden Spieltagen nicht mal mehr in den Kader berufen. "Die Hoffnung war natürlich da, dass er mehr Einsatzzeiten bekommt", sagt Baumann, "aber es war auch klar, dass das für ihn kein Selbstläufer in Nürnberg werden würde. Die Mannschaft ist gut besetzt." Bis zum Sommer ist Garcia noch nach Nürnberg verliehen, seine Perspektive ist fraglich. "Für ihn gilt ebenfalls, dass wir seine Entwicklung abwarten und hoffen, dass er noch ein paar Spiele macht", sagt Baumann. Erst im Mai solle dann eine Entscheidung fallen, wie es mit dem 22 Jahre alten Schweizer weitergeht.

Leon Guwara:

Deutlich besser läuft es für Linksverteidiger Guwara beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Den Pfälzern droht zwar der Absturz in die dritte Liga, Guwara aber hat sich zuletzt immer mehr in den Vordergrund gespielt. 20-mal ist der 21-Jährige in der laufenden Saison bereits in der Liga zum Einsatz gekommen, fast immer hat er die kompletten 90 Minuten gespielt. "Seine Entwicklung ist sehr erfreulich", sagt Baumann, "er spielt jetzt häufiger, und er spielt gut. Er profitiert von der Leihe, hat seinen Rhythmus gefunden und zeigt, welches Potenzial in ihm steckt." Im Sommer wird Guwara wohl nach Bremen zurückkehren. Allerdings ist die Konkurrenz auf der linken Abwehrseite derzeit ziemlich groß, sowohl Ludwig Augustinsson als auch Leihspieler Marco Friedl stehen in der Rangfolge vor Guwara. Ein erneutes Leihgeschäft wäre also denkbar.

Lennart Thy:

Der 26-Jährige hat großen Anteil daran, dass Aufsteiger VVV-Venlo in der ersten niederländischen Liga eine überraschend gute Saison spielt und den Klassenerhalt bereits so gut wie sicher hat. "Auch seine Entwicklung ist sehr erfreulich", sagt Baumann, "er spielt eine gute Rolle beim Aufsteiger." Es sei wichtig, dass Thy regelmäßig spiele, sagt Werders Sportchef – genau deshalb haben ihn die Bremer im vergangenen Sommer für ein Jahr nach Venlo ausgeliehen. In 27 Ligaspielen hat der ehemalige U 20-Nationalspieler sieben Tore erzielt und sechs Tore vorbereitet. Thy selbst hat vor einigen Monaten im MEIN-WERDER-Interview erklärt, dass er sich bei Werder durchsetzen wolle. Eine Kaufoption besitzt Venlo ohnehin nicht.

Luca Zander:

Der 22-Jährige ist noch bis Sommer 2019 an den FC St. Pauli ausgeliehen. "Er hat leider etwas Pech mit Krankheit und Verletzungen gehabt", sagt Baumann, "aber grundsätzlich sind wir zufrieden." 18-mal hat der gebürtiger Weyher bereits für den Zweitligisten gespielt. "Auf Sicht wird er sich beim FC St. Pauli durchsetzen und Stammkraft werden", glaubt Baumann.