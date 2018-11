In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 1:3-Heimniederlage gegen Mönchengladbach. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Saskia Aleythe und Boris Davidovski.

Der Tenor im Rasenfunk ist klar: Borussia Mönchengladbach war stark, aber auch Werder hat kein schlechtes Spiel abgeliefert. „Ich wüsste nicht, was man Bremen vorwerfen könnte“, sagt Boris Davidovski vom Borussia-Dortmund-Fanzine Schwatzgelb.de und lobt den Matchplan von Trainer Florian Kohfeldt. „Ich würde mir als Bremer Verantwortlicher keine großen Vorwürfe machen. Der Unterschied war am Ende einfach nur: Die einen hatten Plea, die anderen nicht.“

Saskia Aleythe von der Süddeutschen Zeitung fügt hinzu: „Die Bremer hatten Torchancen, die sie nicht gemacht haben. Sonst hätte es auch anders ausgehen können.“ Werders Defensivverhalten kommt allerdings nicht gut weg. Aleythe merkt an, dass Davy Klaassen an zwei Gegentoren beteiligt gewesen sei. Davidovski führt den Gladbacher Treffer zum 3:0 an, bei dem Flankengeber Oscar Wendt und Torschütze Alassane Plea viel zu viel Platz hatten. „Das ist schon kein Flüchtigkeitsfehler mehr. Das darf so nicht passieren.“