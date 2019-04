Nach Werders Pokal-Aus gegen die Bayern ging es vor allem um den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert. Für die Bremer war klar, dass die Entscheidung des Unparteiischen ein Fehler war.

Max Kruse über den Elfmeter:

„Das ist lächerlich. Also, wenn das ein Elfmeter ist?! Wozu haben wir den Videobeweis?! Das ist ein ganz leichter Kontakt, da brauche ich echt nichts mehr zu sagen. Die Argumentation vom Schiri hat mir schon gereicht. Wir haben den Videobeweis – wenn er das nicht sieht, dann können wir ihn wieder abschaffen.“

Maximilian Eggestein:

"Der Schiri hat gesagt, er trifft ihn unten, aber unten trifft er ihn nicht. Ich finde nicht, dass es ein Elfmeter ist. Vom Bayern-Bonus würde ich nicht sprechen, es war in der Situation einfach schlecht entschieden vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht, warum er sich die Szene nicht selbst noch einmal anguckt. Vor drei Jahren war es auch kein Elfmeter, jetzt ist es wieder so – trotz Videobeweis. Wir können stolz auf das sein, was wir erreicht haben und wir können stolz auf die Fans sein. Da ist es natürlich extrem bitter, dass wir so verloren haben. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht glauben. Irgendwie ist gerade einfach Leere. Das wird heute und morgen wehtun. Wenn der Elfmeter nicht kommt, wäre vielleicht noch viel mehr möglich gewesen.“

Florian Kohfeldt:

„Ich kann mich nur bei meiner Mannschaft bedanken. Sie haben alles reingeworfen. Wir werden hart daran arbeiten, öfter solche Abende hier im Weserstadion zu erleben. Es war ein geiles Spiel. Verdient fand ich den Sieg nicht. Natürlich ist der Pfiff brutal. Aber ganz deutlich: Bayern hat sich das verdient. Das jetzt hier zu reduzieren auf einen Bayern-Bonus, das will ich nicht, das wird auch uns nicht gerecht. Das ist Quatsch."

Kevin Möhwald:

„Es herrschte schon den ganzen Tag über eine großartige Atmosphäre. Das 0:2 war ein echter Nackenschlag, aber die Fans haben uns wieder aufgebaut. Wir können extrem stolz sein, dann aber trotzdem auszuscheiden, ist extrem bitter.“

Sportchef Frank Baumann:

„Es ist brutal. Nach dem Rückstand so zurückzukommen und dann diese Entscheidung gegen sich zu haben. Es schmerzt einfach. Für mich gibt es da keine großen Diskussionen, es gab kein Umreißen, kein richtiges Stoßen. Das ist nie und nimmer ein Elfmeter. Vor drei Jahren sind wir in München wegen einer klaren Schwalbe ausgeschieden. Das war jetzt heute nicht so, aber nun haben wir einen Video-Assistenten und nutzen ihn nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid. Das Erstaunliche ist ja, dass wir den Bayern über 90 Minuten einen harten Fight geliefert und sie zu jeder Zeit vor Probleme gestellt haben. Und das ist jetzt einfach total bitter für die Mannschaft, denn der Finaleinzug wäre heute absolut verdient gewesen. Das war eine Topleistung, ein Riesenkompliment an die Jungs."

Bayern-Trainer Niko Kovac:

„Wenn hier das Licht angeht, mit dem Publikum... Ich hatte James schon Bescheid gesagt, habe ihm Anweisungen gegeben, der macht sich die Schuhe zu, 90 Sekunden später steht‘s 2:2. Der Elfmeter ist eine harte Entscheidung. Wenn er nicht pfeift, können wir uns nicht beklagen. Aber Coman fällt auch nicht von alleine."

Bayern-Profi Thomas Müller:

"Das war für mich aus der realen Perspektive absolut ein Elfmeter. Ich denke die Elfmeter-Entscheidung ist richtig. Nach dem Doppelschlag war es schwer, die Nerven zu behalten. So eine Entscheidung bei so einem Spielstand ist immer heiß diskutiert. Ich bin ja ein Bremen-Liebhaber, auch wenn das jetzt nach einem Erfolg immer leicht zu sagen ist. Ich schau der Bremer Mannschaft unheimlich gerne zu, das Publikum ist auch super.“