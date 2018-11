Worms freut sich auf Werder

Werder trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Wormatia Worms. In Worms freuen sich Fans und Verantwortliche bereits auf die Pokalpartie im August.

Während für Werder das Spiel gegen den Regionalligisten Worms eine Pflichtaufgabe ist, blicken die Gastgeber schon jetzt mit großer Vorfreude auf das Spiel gegen den Bundesligisten. "Ich merke schon, wie in der Stadt eine kleine Euphorie um dieses Pokalspiel entsteht", wird Sportvorstand Marcel Gebhardt in der "Deichstube" zitiert. Und Worms-Trainer Steven Jones ist sich sicher: "Es gibt nicht viele Vereine in der Bundesliga, die interessanter sind. Bremen ist doch eine Legende. Dieser Gegner wird Glanz nach Worms bringen." Wormatia Worms qualifizierte sich als Sieger des Südwestdeutschen Pokals für die Teilnahme am DFB-Pokalwettbewerb.

Austragungsort für Werders erstes Pflichtspiel der neuen Saison dürfte das Wormser Stadion, die EWR-Arena, sein. Die Spielstätte fasst 5.600 Zuschauer, aber als 2007 der FSV Mainz 05 zu Gast war, wurde die Kapazität auf 12.500 Besucher erhöht. Denkbar, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

Die erste Pokalrunde wird zwischen dem 17. und dem 20. August ausgetragen. Wann genau Werder spielt, wird der DFB spätestens in der übernächsten Woche bekannt geben.

Wie die Fans von Wormatia Worms auf die Auslosung reagieren, seht ihr hier:

Den Artikel aus der "Deichstube" gibt es hier.