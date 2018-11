Worauf es für Werder ankommt

Was braucht es für einen Werder-Heimerfolg gegen RB Leipzig am Sonntagabend? Fünf Faktoren könnten über Sieg oder Niederlage entscheiden.

War das ein Spiel! Zlatko Junozovic zimmerte den Ball spektakulär aus 20 Metern ins Netz. Nicht weniger sehenswert war der Schuss von Florian Grillitsch in den Winkel, und schließlich rundete das erste Bundesliga-Tor von Florian Kainz den gelungenen Werder-Nachmittag ab. Die Bremer gewannen ihr bislang einziges Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig mit 3:0. Am Sonntag (18 Uhr) gastieren die Sachsen nun zum zweiten Mal im Weserstadion.

Für Florian Kohfeldt spielt der fulminante Sieg vor rund einem Jahr allerdings überhaupt keine Rolle mehr, nicht nur, weil er zu der Zeit noch kein Profi-Trainer war. „Mannschaft, Kader und Herangehensweisen sind auf beiden Seiten nicht vergleichbar“, sagt er völlig zu Recht. Die Vergangenheit bietet vor dem Duell zwischen Werder und Leipzig also nur wenig Orientierung, zumal beide Teams in der Bundesliga auch erst dreimal aufeinandertrafen. Stattdessen gibt es fünf Faktoren, die am Ende den Ausschlag geben könnten für Sieg oder Niederlage.

Die Belastung

Donnerstag gegen Marseille, Montag gegen Leverkusen, Donnerstag wieder gegen Marseille. Hinter Leipzig liegt ein knüppelhartes Programm. Die Partie in Bremen ist das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen, während zwischen Werders Begegnungen gegen Hannover und RB neun Tage liegen. „Ich empfinde es als Vorteil, sich in Ruhe auf das Spiel vorzubereiten“, sagt Kohfeldt. RB-Coach Ralph Hasenhüttl klingt da ganz anders: „Wir fahren nach Bremen wie ein angeschlagener Boxer. Für die Jungs ist das Limit erreicht“, beklagt er. Mehrere Spieler sind verletzt oder angeschlagen wie Torjäger Timo Werner. Was die körperliche Frische angeht, ist Werder also im Vorteil.

Die individuelle Qualität

Die Unterschiede sind gigantisch. 86,60 Millionen Euro ist Werders Kader laut „transfermarkt.de“ wert. Leipzig hat in dieser Saison allein 60,75 Millionen Euro für Neuzugänge wie Kevin Kampl, Jean-Kévin Augustine oder Bruma investiert. Trotz aller Personalsorgen ist der Vizemeister den Bremern also in puncto individueller Klasse überlegen. Die Ausfälle beim Gegner sind für Kohfeldt daher auch kein großes Thema. Selbst Werner sei zu ersetzen. „Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer, aber du kannst bei RB Leipzig nicht sagen, dass es ein Riesenunterschied ist, ob er spielt oder nicht. Es gibt auch Poulsen, Forsberg. Das ist Qualität in allen Belangen“, sagt Kohfeldt.

Die Trainer

Ralf Rangnick war einmal der Inbegriff des Taktikfuchses, nachdem er 1998 seine Idee vom Fußball an einer Taktiktafel im "Sportstudio" skizziert hatte. Kürzlich zog der heutige Sportdirektor von RB Leipzig den Hut vor Trainer Hasenhüttl. Dieser hatte gegen den FC Bayern völlig überraschend auf ein 3-4-3-System gesetzt. Damit erwischte er den Rekordmeister auf dem falschen Fuß, und Leipzig gewann mit 2:1. Hasenhüttls Konzept sei „absolut schlüssig“ gewesen, lobte Rangnick danach.

Der Leipzig-Coach ist also immer für taktische Tricks gut und trifft mit Florian Kohfeldt nun auf einen ebenbürtigen Gegner. „Ralph Hasenhüttl ist jemand, der extrem detailliert auf den Gegner eingeht, was Videoanalysen und Besprechungen angeht“, sagt Kohfeldt. Hasenhüttl wiederum lobt Werder als „einen Gegner, der sehr variabel und giftig agiert“. Kohfeldt nimmt häufig während der Spiele Umstellungen vor und hatte damit bisher meistens Erfolg. Beim 2:1-Sieg gegen Frankfurt lieferte er sich eine wahre Taktikschlacht mit seinem Gegenüber Niko Kovac. Ganz so extrem wird es gegen Leipzig wohl nicht, doch auch Kohfeldt und Hasenhüttl dürften sich belauern.

Werders Trainer hat zur Vorbereitung mehrere Leipzig-Spiele in voller Länge angeschaut. „Man sucht nach Elementen, mit denen Leipzig Probleme hat, die verallgemeinerbar sind“, verdeutlicht Kohfeldt. Was er herausgefunden hat, verrät der Coach nicht. Ein Ansatzpunkt könnten aber die Räume sein, die im Rücken der Mittelfeldspieler entstehen, wenn Leipzig mit vielen Akteuren ins Pressing geht.

Die Schlüsselspieler

Klar, bei RB Leipzig denkt man zuerst an Timo Werner, und bei Werder an Max Kruse. Beide stehen für spektakuläre Offensivaktionen. Wichtiger für das Gesamtgefüge ihrer Mannschaft sind aber zwei andere Spieler. Leipzigs Schaltzentrale ist Naby Keita. Nicht ohne Grund wechselt er zur kommenden Saison für geschätzte 70 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool. Der 23-Jährige ist schnell, technisch beschlagen und spielt hervorragende Pässe in die Spitze.

Einen Spieler wie ihn hat Werder nicht. Werder hat Philipp Bargfrede. Im defensiven Mittelfeld ist er gegen RB von enormer Bedeutung. Die Leipziger kombinieren sich gerne durch das Zentrum und schaffen dort gezielt Überzahlsituationen. Bargfrede muss also für Stabilität in der Mitte sorgen. Gut vorstellbar, dass er wieder situativ als zusätzliche Absicherung zurück in die Viererkette rückt. Viel hängt also bei Werder von Bargfredes Tagesform und Gespür für die Situation ab.

Der Trend

Leipzig muss zwei verdammt schmerzhafte Klatschen verarbeiten. Auf das 1:4 in Leverkusen folgte das Europa-League-Aus durch ein 2:5 in Marseille. "Wir können sicher nicht davon ausgehen, dass die Mannschaft einen Knacks hat", betonte Werders Sportchef Frank Baumann zwar, doch neun Gegentore in zwei Spielen steckt kein Team einfach so weg. Die Bremer enttäuschten zuletzt beim 1:2 in Hannover ebenfalls, hatten davor jedoch wochenlang begeisternden Fußball gezeigt. Der Trend spricht also ganz leicht für den SV Werder, der sich außerdem auf seine Heimserie von neun Ligaspielen ohne Niederlage und ein ausverkauftes Weserstadion stützen kann.

