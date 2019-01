Woran Werder in der Offensive arbeiten muss

Zehn Tage haben Werders Profis und das Trainerteam um Florian Kohfeldt in Südafrika Zeit, um sich für die anstehende Rückrunde nicht nur körperlich fit zu machen, sondern auch gezielt an einigen Inhalten zu arbeiten. Die umfassende Analyse der Hinrunde hat ergeben, dass es in einigen Bereichen noch Steigerungspotenzial gibt. Kohfeldt will diese Bereiche rigoros anpacken, damit seine Mannschaft das gesteckte Ziel Europa noch erreichen kann.

