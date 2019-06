„Wonderwall“-Initiatoren kritisieren Werder

Die Geburt der „Green White Wonderwall“ ist vielen Werder-Fans in guter Erinnerung. Dass der Verein nun diesen Slogan nutzt, um seine Trikots zu verkaufen, kommt bei den Initiatoren von damals nicht gut an.

Es wird eifrig darüber diskutiert, ob die neuen Werder-Trikots nun schön oder doch eher langweilig sind. An anderer Stelle gibt es jedoch ebenfalls Kritik. Werder vermarktet seine neuen Shirts unter dem Slogan „Green White Wonderwall“ in Anlehnung eine bis dato historische einmalige Fanaktion zum Abstiegskampf 2016. Deren Initiatoren, der Werder-Fanclub #Twerder, sind davon wenig begeistert. „Wir wollen uns hiermit ganz klar von dieser Kommerzialisierung unserer Fanaktion von vor drei Jahren distanzieren“, heißt es in einem Statement der Gruppierung.

Und weiter: „Uns wurde von Vereinsseite mitgeteilt, dass der Spruch vom Verein und Umbro als Saisonthema für die neue Saison 2019/2020 ausgerufen und zum Launch der neuen Trikots benutzt werden wird. Wir wurden lediglich vor vollendete Tatsachen gestellt und hatten keinen Einfluss auf das, was jetzt alles unter diesem Motto verbreitet wird.“ Eines der Hauptbedenken ist, dass die emotionale Besonderheit des damaligen Ereignisses verloren gehen könnte. „Diese Erinnerungen werden uns jetzt, durch das erneute Aufwärmen des Leitspruches, leider genommen. Besonders, weil wir sowohl damals wie heute gegen die kommerzielle Nutzung der Greenwhitewonderwall waren und sind.“

Das komplette Statement gibt es hier.