Wohl doch keine „Verlängerungswoche“

Verlängern nach Josh Sargent noch weitere Werder-Spieler ihre Verträge? Erst einmal nicht. Bei Maximilian und Johannes Eggestein gestalten sich die Verhandlungen komplizierter als gedacht.

Es gehört zu Frank Baumanns besonderen Eigenschaften, dass er bei aller Seriosität gerne mal einen Scherz macht, wenn kaum jemand damit rechnet. Am Mittwoch in einer Medienrunde gönnte sich Werders Sportchef mal wieder solch einen Moment. Baumann wurde gefragt, ob er nicht eine klare Aussage zur Dauer der Vertragsverhandlungen mit Maximilian und Johannes Eggestein treffen könne, um dann erst einmal Ruhe vor weiteren Nachfragen zu haben. „Ihr könnt in sechs Wochen noch einmal nachfragen“, antwortete Baumann und grinste. „Dann habe ich so lange Ruhe.“

Wie das bei Scherzen so ist: Ein bisschen Wahrheit ist oft dabei. Im Falle der Eggestein-Brüder ist diese Wahrheit, dass sich die Verhandlungen mit Vater Karl Eggestein und Berater Gunther Neuhaus doch schwieriger und langwieriger gestalten, als die meisten gedacht hatten. Zunächst sah es nach einer schnellen Einigung aus, nun könnte es wirklich erst in sechs Wochen so weit sein, wenn überhaupt. „Wir sind in Gesprächen, und es gibt keinen neuen Zwischenstand“, sagte Baumann zu dem Thema.

Nach Mein-Werder-Informationen reicht der Spielerseite sowohl bei Maximilian als auch bei Johannes Eggestein das Angebot des Vereins derzeit noch nicht aus. Werder soll also nachbessern. Dabei geht es nicht nur um das Gehalt, sondern zum Beispiel auch um Vertragsdetails wie Ausstiegsklauseln, vor allem bei Maximilian Eggestein ist dies ein wichtiger Aspekt. Baumann betonte: „Es gibt bei Verträgen eben viele Eckpunkte zu klären.“

Baumann bleibt optimistisch

Dass sich beide Spieler bei der Klärung dieser Punkte in einer komfortablen Situation befinden, ist klar. Maximilian Eggestein spielt eine herausragende Saison und ist dementsprechend begehrt. Den Marktwert des Mittelfeldspielers beziffert „transfermarkt.de“ mit 20 Millionen Euro. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft 2020 aus. Damit er nicht ablösefrei gehen kann, müssen die Bremer jetzt schon handeln. Kürzlich schrieb die „Sport Bild“ davon, dass Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund am älteren Eggestein-Bruder interessiert sei. Ob es nun der BVB ist oder nicht – in jedem Fall liegen dem U21-Nationalspieler Anfragen mehrerer namhafter Vereine vor.

Auch bei Johannes Eggestein haben nach Mein-Werder-Informationen schon einige Klubs angeklopft. Anders als sein Bruder ist der 20-Jährige zwar erst auf dem Weg zum Stammspieler, doch auch der Stürmer hat seine Qualitäten in der aktuellen Saison schon gezeigt. Außerdem könnte er aufgrund seines auslaufenden Kontrakts im Sommer ablösefrei wechseln, was den Junioren-Nationalspieler mit einem Marktwert von vier Millionen Euro (laut „transfermarkt.de“) noch interessanter macht. „Gute junge Spieler wecken immer das Interesse anderer Vereine“, sagte Baumann betont gelassen.

Der Sportchef zieht seinen Optimismus im Falle der Eggesteins vor allem aus den Argumenten, die für Werder sprechen. Beide Spieler wissen, dass sie in Bremen beste Bedingungen haben, um sich weiterzuentwickeln. „Wir haben gezeigt, dass wir für junge Spieler eine Plattform sein können“, unterstrich Baumann. Bei Johannes Eggestein stand am Anfang der Saison noch die Frage im Raum, ob er genügend Einsatzzeiten erhalten würde, doch inzwischen gehört er zum Kern des Teams. Dazu pflegen beide Eggesteins ein hervorragendes Verhältnis zu Trainer Florian Kohfeldt. „Ich weiß, was wir Jojo bieten können, und habe die Hoffnung, dass er das auch so sieht“, betonte Baumann, fügte jedoch hinzu: „Die Verlängerung wird kein Selbstläufer. Ich kann nicht vorhersehen, ob das klappt.“

Nachdem Sturmtalent Josh Sargent seinen Vertrag am Dienstag verlängert hatte, hofften im Online-Forum „worum.org“ schon mehrere Werder-Fans auf die „Verlängerungswoche“. Daraus wird jedoch nichts. Bei den Eggesteins ist noch Geduld gefragt, genauso wie beim auslaufenden Kontrakt von Kapitän Max Kruse, der die weitere sportliche Entwicklung abwarten will. Nicht einmal zum Thema Theodor Gebre Selassie wollte sich Baumann äußern, auch wenn sich der auslaufende Vertrag des Rechtsverteidigers aufgrund einer Klausel, die an Einsätze gebunden ist, wahrscheinlich längst verlängert hat. „Wir glauben alle, dass Theo in der nächsten Saison bei uns spielt. Verkünden möchte ich aber nichts“, erklärte Baumann. Und das war kein Scherz.