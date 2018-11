Woher kommt das ganze Geld?

In den vergangenen Wochen hat Werder bei Transfers und Vertragsverlängerungen viel Geld ausgegeben. Klubchef Klaus Filbry hat erklärt, wie es um die Wirtschaftlichkeit der Bremer bestellt ist.

Neuer Vertrag für Torwart Jiri Pavlenka. Neuer Vertrag für Niklas Moisander. Neuer Vertrag für Ludwig Augustinsson. Neuer Vertrag für Milos Veljkovic. Werder nimmt in diesem Sommer viel Geld in die Hand, um seine Mannschaft langfristig beisammenzuhalten. Neben den vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgern, Gehaltserhöhungen inklusive, hat Werder aber auch in neue Spieler investiert, über 23 Millionen Euro kommen in Summe für das Quartett Davy Klaassen, Yuya Osako, Martin Harnik und Felix Beijmo zusammen. Bereits im Winter war, quasi als Vorgriff auf diesen Sommer, Flügelstürmer Milot Rashica für rund sieben Millionen Euro aus den Niederlanden gekommen.

Werder kann sich das aktuell leisten. „Wir sind wirtschaftlich sehr stabil aufgestellt“, sagte Vereinsboss Klaus Filbry am Tag der Fans. Werder hat in der vergangenen Saison mehr TV-Geld eingenommen als eingeplant, über 40 Millionen Euro waren es am Ende auch dank des Sieges in Mainz am letzten Spieltag, der Werder in der TV-Geld-Tabelle zwei Plätze nach oben spülte. Außerdem hat Werder in diesem Sommer um die 20 Millionen Euro an Ablöse allein für Thomas Delaney kassiert.

Oberstes Ziel: Mannschaft stärken

„Oberstes Ziel ist es nicht, große Gewinne zu machen, sondern das, was wir zur Verfügung haben, wollen wir in die Mannschaft investieren“, sagte Filbry am Sonnabend. Noch kann Werder in diesem Bereich mit den Konkurrenten Eintracht Frankfurt, Hertha BSC oder VfB Stuttgart nicht mithalten, „finanziell sind uns andere Klubs voraus“, sagte der Werder-Boss, „aber sportlich sehe ich uns in diesem Bereich.“ Und die Konkurrenz sportlich hinter sich zu lassen, würde sich in dieser Saison mehr denn je auch finanziell auszahlen, denn in dieser Spielzeit sind immerhin 80 Millionen Euro mehr TV-Geld im Topf als noch in der Vorsaison.

Allerdings kann Werder trotzdem nicht nach Herzenslust Geld ausgeben. Werder ist gezwungen, Rücklagen zu bilden, zum Beispiel weil das Polster aus den fetten Jahren fast aufgebraucht ist, weil Werder eine Lücke im Etat stopfen muss, nachdem Stadionsponsor EWE sein Engagement reduziert hat, und weil Werder in den nächsten Jahren Geld für den Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums in die Hand nehmen muss. Außerdem ist gerichtlich noch nicht abschließend entschieden, ob sich Werder irgendwann an den zusätzlichen Polizeikosten bei Risikospielen beteiligen muss.