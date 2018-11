Wo landet Werder am Saisonende?

Die MEIN-WERDER-Redaktion hat die letzten fünf Spieltage dieser Bundesliga-Saison getippt. Wo landet Werder bei diesen Rechenspielen? Auf Rang zwölf, neun, acht, oder sogar sieben?

Chefreporter Marc Hagedorn glaubt:

Nichts von wegen Langeweile und so. Der Endspurt in der Bundesliga sorgt im Tabellenkeller für große und kleine Überraschungen, für große und kleine Dramen – außer in Köln. Der Eff-Zeh ist früh abgestiegen. Aber dafür meldet sich der HSV zurück. Er punktet weiter. Zwar kassiert der HSV am kommenden Wochenende zunächst eine 0:3-Niederlage in Hoffenheim, aber dann folgen ein Sieg gegen Freiburg sowie zwei Unentschieden gegen Wolfsburg und Frankfurt. Damit hat der HSV am 34. Spieltag die rechnerische Chance, noch auf den Relegationsplatz zu klettern. Der HSV macht tatsächlich seine Hausaufgaben und gewinnt gegen Gladbach mit 2:1. Doch dann kommt Werder ins Spiel. Werder, gegen Leipzig und Stuttgart unterlegen, danach aber mit vier Punkten aus den Spielen gegen Dortmund und Leverkusen, gewinnt zum Abschluss in Mainz. Dies aber „nur“ mit 3:1. Dadurch ist das Mainzer Torverhältnis um einen Treffer besser als das des punktgleichen HSV. Das heißt: Der HSV muss direkt runter, Mainz geht in die Relegation. Und Werder wird Neunter.

Chefreporter Christoph Sonnenberg glaubt:

Die ganz große Überraschung bleibt aus, Werder kommt nicht in direkte Nähe zu Platz sieben. Allerdings kommen noch ein paar Punkte hinzu im Saisonendspurt, die Mannschaft lässt sich nicht hängen. Das freut die Geschäftsführung, es gibt entsprechend mehr TV-Geld. Und die Nummer eins im Norden zu sein, ist so etwas wie ein lokaler Titel. Auch etwas weiter nördlich gibt es keine Sensation, auch wenn in Hamburg nach dem Sieg gegen Schalke offenbar alle mit der Relegation planen. Klappt nicht, der HSV geht direkt runter. Übernächste Saison gibt es dann wieder ein Nordderby.

Reporter Patrick Hoffmann glaubt:

Gut, dass Werder in den vergangenen Wochen ordentlich gepunktet hat – denn bis zum Saisonende kommt mit etwas Pech nicht mehr allzu viel hinzu. Für den vorzeitigen Klassenerhalt reicht es trotzdem, weil die Konkurrenten im Abstiegskampf ja a) auch nicht ständig gewinnen und b) zum Teil noch gegeneinander spielen und sich die Punkte somit gegenseitig nehmen. Werder landet daher am Ende auf Platz zwölf – und schickt Mainz in die Relegation. Der Hamburger SV muss nach einem dramatischen letzten Spieltag runter in die zweite Liga. Und oben? Da sichert sich RB Leipzig noch die Vizemeisterschaft, vor Schalke und Dortmund. Hoffenheim sichert sich Platz sieben und hofft, dass die Bayern nach der Meisterschaft auch noch den DFB-Pokal gewinnen, damit es für die Kraichgauer immerhin zur Qualifikation für die Europa League reicht.

Kea Müttel (Leitung Social Media und Community Management) glaubt:

Werder kann Rückrunde. Und wie. Das setzt sich auch in den letzten Saisonspielen weiter fort. Zu Hause seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen schaffen es auch Leipzig und Dortmund nicht, an der Weser zu punkten. Gegen Leverkusen gibt’s am 33. Spieltag mit einen Unentschieden einen kleinen Rückschlag – aber am 34. Spieltag wird mit einem Sieg in Mainz der siebte Platz klargemacht. Und damit die Tür zu Europa weit aufgestoßen. Wer hätte das im Winter gedacht?! Ganz unten in der Tabelle tut sich nichts Entscheidendes mehr – der HSV beendet die Saison als Tabellenletzter, auch Köln schafft das Wunder nicht mehr. Mainz muss in die Relegation.

Felix Frank (stellvertretender leitender Editor) glaubt:

Furioses Finale: Werder klettert durch einen 4:2-Auswärtssieg am letzten Spieltag bei Mainz 05 noch auf Platz acht – und schießt die Mainzer dadurch zugleich in die zweite Liga. Die Bremer sind am Ende der Saison punktgleich mit dem FC Augsburg, haben aber hauchdünn das bessere Torverhältnis. Von der Kohfeldt-Elf ist es insgesamt ein starker Endspurt, denn auch das vorletzte Saisonspiel gegen Leverkusen gewinnt Werder im Weserstadion 3:1. Die Lücke zu Platz sieben ist mit satten neun Punkten aber schon beträchtlich. Pikante Fußnote: Der Hamburger SV rettet sich im Schlussspurt durch ein 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach in die Relegation.

Was meint ihr: Wo landet Werder Bremen am Ende dieser Saison?