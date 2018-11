"Wo es angefangen hat, soll es auch zu Ende gehen“

Am 13. Oktober endet die große Karriere von Ex-Werderaner Per Mertesacker mit einem großen Benefiz- und Abschiedsspiel in Hannover. Ein harmonisches Fest in der alten Heimat ist angedacht.

Auch das wäre nett gewesen. Eine Art Abschiedstournee ins Leben zu rufen, eine Reise durch seine vier Lieblingsstationen. Als Per Mertesacker mit der Idee konfrontiert wird, muss er lächeln. Und er kommt ein wenig ins Grübeln. „Ich denke, mein Abschiedsspiel in Hannover wird ein toller Abschluss für mich. Und es soll genau dieser eine Moment sein“, sagt der abgetretene Profi. TSV Pattensen, Hannover 96, Werder Bremen und Arsenal London: Wo auch immer „Merte“ gespielt hat, ist kein Streit zurückgeblieben, sondern einfach ein gutes Gefühl.

Er ist gerade aus London eingeflogen, rührt in Hannover die Werbetrommel für sein Abschiedsspiel am 13. Oktober, um dann am Tag danach nach Bremen weiterzureisen. Als Mertesacker an diesem Donnerstagnachmittag über sich, seine weiteren Pläne und seine Partie berichtet, wirkt der 33-Jährige wie so oft total tiefenentspannt. Irgendwie stört es den erfahrenen Berufssportler, der ja auch Weltmeister geworden ist, bis heute noch, wenn sich alles nur um ihn dreht und alle Objektive auf ihn gerichtet sind. „Ich freue mich auf einen emotionalen Abschied“, sagt Mertesacker. Gekickt wird nicht nur zu seinen Ehren, sondern für den guten Zweck, nämlich seine eigene Stiftung. Auch am Ende seiner erfolgreichen Karriere ist immer noch alles gut geplant, durchdacht und tiefsinniger als bei so manchem Kollegen aus dieser überdrehten Branche.

Sympathien für alle Ex-Klubs

Werders Start in die neue Bundesligasaison wird am Sonnabend versüßt durch Mertesackers Besuch, zehn Minuten vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Hannover 96 kommt der „Lange“, der immer ein sehr umsichtiger Innenverteidiger war, zu einem Auftritt in eigener Sache. Die gesamte Inszenierung passt wie die Faust aufs Auge, weil Mertesacker in Hannover aufgewachsen ist, um als Profi bei 96 zu reifen und dann zwischen 2006 und 2011 in Bremen den nächsten Schritt zu einer großen Karriere zu gehen. Dass er nun bei Werder nur kurz auftritt, um dann in Hannover zum großen Abschied anzutreten, klingt im Wettstreit der beiden Städte vielleicht ungerecht. „Aber Hannover ist nun mal meine Heimat. Hier bin ich groß geworden. Wo es angefangen hat, soll es auch zu Ende gehen“, findet der Fußball-Frühpensionär.

Natürlich wird Mertesacker in diesen Tagen ständig gefragt, zu wem er denn nun eine besonders tiefe Bindung hat. Mehr zu Hannover? Oder doch eher Werder? Oder am Ende vielleicht sogar zu Arsenal London, seinem letzten Verein in der Premier League, bei dem er künftig als Leiter der Nachwuchsakademie beschäftigt ist? Einen wie ihn kann man mit solchen Fragen nicht auf das Glatteis führen. Ganz salomonisch sagt er voraus, dass Werder wie Hannover in dieser Saison eigentlich eine gute Rolle spielen könnten. „Ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe. Beide waren im Pokal relativ überzeugend. Egal, wie das Spiel am Samstag ausgeht: Ich wünsche mir einen verdienten Gewinner“, sagt Mertesacker. Beiden Klubs würde er gönnen, dass sie am Ende der neuen Saison einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Mit solch frommen Wünschen kann man die Frage, ob eher Hannover 96 oder doch mehr der SV Werder nun einen besonderen Platz in seinem Herzen hat, natürlich auch beantworten.

Stimme der Vernunft

Das Schöne an Mertesacker bleibt: Wann immer er genügend Zeit zum Plaudern hat, kommt Substanz zum Vorschein. Also etwas mit Sinn und Verstand. Als Profi war er stets Vorbild für den Nachwuchs. In London wird er es in seiner neuen Rolle erneut, aber anders sein müssen. Mit bemerkenswerter Offenheit hat Mertesacker in den vergangenen Monaten kritisiert, wozu die starke Kommerzialisierung des Profisports vor allem in England geführt hat. Einer wie er sucht immer den Kontakt zu den Fans. Eine immer häufiger kritisierte Entfremdung zwischen Spielern und Fans mag er nicht. In Hannover und Bremen sieht er sie allerdings noch nicht. „In Bremen gab es doch immer diesen Wohlfühlfaktor. Du kaufst Dir am Stadion das Werder-Trikot und hast gute Chancen, dass es nebenan beim Training auch gleich signiert wird“, erinnert er sich an seine Zeit an der Weser. Diesen grün-weißen Verein hat er auch deshalb als etwas ganz Besonderes abgespeichert, „weil der Verein immer Verantwortung predigt. Für den Sport und für die Gesellschaft.“ Dem dürfte, wenn Mertesacker nun zurückkehrt, niemand widersprechen.