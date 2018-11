Wo bleiben die Tore?

Auf dem Papier verfügt Werder über ordentlich Feuerpower. Tore hat die Mannschaft bisher in der Vorbereitung aber nur wenige geschossen. Florian Kohfeldt hat dafür eine Erklärung.

Fabian Klos stand im Kabinengang. Der Mittelstürmer von Arminia Bielefeld sollte erklären, warum er und seine Mitspieler in der ersten Halbzeit im Testspiel gegen Werder keine Torgefahr entwickelt hatten. „Dafür muss man erstmal den Ball haben“, sagte Klos. Die Erklärung der eigenen Chancenlosigkeit war indirekt ein Kompliment an den Gegner. „Werder war sehr ballsicher“, sagte dann auch Klos‘ Vorgesetzter, Arminia-Trainer Jeff Saibene, ganz direkt.

Eines kann man nach fast vier Wochen Vorbereitung mit sechs 90-Minuten-Testspielen sowie vier Spielen, die nur über jeweils eine Halbzeit gingen, jetzt schon sagen: Werders Passspiel sieht deutlich gepflegter aus als in den vergangenen Spielzeiten. Das ist eine gute Nachricht und auch Voraussetzung für das, was Cheftrainer Florian Kohfeldt und sein Team vorhaben: Sie wollen das Spiel dominieren, sie wollen die aktivere Mannschaft sein, sie wollen Chancen aus dem Spiel heraus und nicht „nur“ nach Kontern oder ruhenden Bällen erzielen.

Tatsächlich tut sich Werder mit dem Toreschießen in der Vorbereitung aber noch schwer. Abgesehen vom lockeren Aufgalopp gegen die Amateurteams von Eintracht Cuxhaven (8:0) und OSC Bremerhaven (5:0) hat Werder in den folgenden acht Spielen maximal ein Tor erzielt, drei Mal sogar gar keines. Die Ergebnisse aus den Testspielen mit Werder-Beteiligung lesen sich wie die Ergebnisse aus der italienischen Serie A der 70er- und 80er-Jahre, als das Toreverhindern über allem stand. Werder spielte bisher: gegen FK Pribram 1:1, gegen den MSV Duisburg 1:0, gegen Köln und Rot-Weiss Essen jeweils 0:1, gegen Huddersfield und Bielefeld jeweils 1:0 und zuletzt gegen die beiden holländischen Erstligisten FC Groningen 0:0 und VVV-Venlo 1:1.

„Natürlich hätte ich das Spiel auch gern gewonnen“, sagte Kohfeldt nach dem 1:1 in Lohne gegen Venlo, „aber die Ergebnisse sind noch kein Grund zur Beunruhigung.“ Es lohnt ein detaillierter Blick auf Werders Offensivleistungen bisher. Werder traf in den vergangenen Wochen mehrheitlich auf Gegner, die in der Vorbereitung einen Fitnessvorsprung hatten. In den Niederlanden beginnt die Saison bereits in zwei Wochen, Köln, Duisburg und Bielefeld müssen sogar schon an diesem Wochenende ran. Werder hat noch länger Zeit – und steht defensiv dafür auch schon ganz ordentlich, vier Gegentore bisher sind eine gute Bilanz.

Der letzte Tick Frische

Dass es vorne noch nicht so klappt, hat auch damit zu tun, dass Werder erst gegen Venlo zum ersten Mal überhaupt in offensiver Bestbesetzung antreten konnte. Yuya Osako, den Kohfeldt für einen Schlüsselspieler in seinem Offensivsystem hält, feierte gegen Venlo sein Werder-Debüt. Davy Klaassen ist noch nicht einmal eine Woche in Bremen, Claudio Pizarro noch kürzer. Trotzdem sind Fortschritte im Bremer Offensivspiel erkennbar. Werder schafft es von Spiel zu Spiel mehr, gute Chancen herauszuspielen. Gegen Venlo waren es bisher die meisten, „und selbst wenn wir nicht berauschend gespielt haben wie gegen Groningen, haben wir fünf Hundertprozentige gehabt“, sagt Kohfeldt, „deshalb mache ich mir auch keine Sorgen. Beunruhigt wäre ich, wenn wir keine Chancen hätten.“

Kohfeldt setzt auf die Abschlussqualitäten, die mehrere seiner Offensivspieler mitbringen. Martin Harnik etwa hat in fünf seiner letzten sieben Erstliga-Spielzeiten mit Stuttgart und Hannover immer mindestens neun Tore geschossen. Max Kruses schwächste Ausbeute in den vergangenen sechs Jahren waren sechs Treffer. Über Claudio Pizarros Torjägerqualitäten muss man nicht sprechen, selbst wenn der Oldie nur Teilzeitarbeiter sein wird. Davy Klaassen kommt in den Niederlanden auf 44 Tore in 126 Erstligaspielen, und selbst Osako, dem der Ruf vorausheilt, mehr Vorbereiter als Vollstrecker zu sein, hat es in vier Erstligajahren auf 15 Treffer gebracht. Potenzielle Torschützen hat Werder also einige. Warum sie trotzdem noch nicht treffen? „Ich erkläre es auch mit dem allerletzten Tick Frische vor dem Tor, der noch fehlt“, sagt Kohfeldt.

Feinschliff am Chiemsee

Das beste Beispiel dafür lieferte Martin Harnik vor zehn Tagen beim Blitz-Turnier in Essen. Im Vollbesitz seiner Kräfte hätte er gegen Huddersfield mindestens zwei seiner vier guten Möglichkeiten genutzt, damals aber steckten dem Stürmer zehn intensive Trainingstage und eine mehrstündige Anreise in den Knochen. Für die Zielgenauigkeit war das nicht förderlich. „Aber das wird kommen“, sagt Kohfeldt, „und deshalb bin ich mit dieser Phase der Vorbereitung auch zufrieden.“

Vor allem weil die Qualität der Chancen besser wird. Kruse zum Beispiel traf gegen Venlo die Latte, Florian Kainz, Klaassen und Johannes Eggestein zielten allesamt nur haarscharf am Pfosten vorbei. Werder kam gegen Venlo mehrfach zum Abschluss, nachdem die Spieler den Ball zielstrebig über fünf, sechs Stationen nach vorn getragen hatten. „Darauf können wir im Trainingslager aufbauen“, sagt Kohfeldt. Am Sonnabend reist die Mannschaft für den spielerischen Feinschliff an den Chiemsee. Am 11. August folgt dann beim Tag der Fans die Generalprobe. Gegen Villarreal wird man sehen, wie weit es dann mit Werders Torgefahr her ist.