WM-Referee pfeift den Liga-Auftakt

Dr. Felix Brych wird am Sonnabend (15.30 Uhr) im Weserstadion die Bundesliga-Saison für Werder anpfeifen. Der FIFA-Referee war auch bei der WM in Russland zum Einsatz gekommen.

Einer der profiliertesten Unparteiischen des Landes leitet das Bremer Auftaktspiel: Gegen Hannover 96 teilte die DFL Dr. Felix Brych als Referee ein. Der 43-Jährige pfiff bei der WM das Gruppenspiel zwischen Serbien und der Schweiz. Nach der Partie gerieten Brych und seine Assistenzen in die Kritik, da sie ein womöglich elfmeterreifes Foul am serbischen Stürmer Aleksandar Mitrovic nicht geahndet hatten. Auch der Videoschiedsrichter hatte nicht eingegriffen.

In der letzten Saison leitete Brych zwei Werder-Spiele – beide endeten mit einem 1:1, einmal auswärts in Wolfsburg, einmal zuhause gegen Dortmund. Auch das letzte Auftaktspiel von Hannover 96 stand unter Brychs Leitung: Damals gewannen die Niedersachsen bei Mainz 05 mit 1:0. Als Assistenten an der Seitenlinie sind Mark Borsch und Stefan Lupp im Einsatz. Daniel Schlager fungiert als 4. Offizieller, Günther Perl und Florian Badstübner schauen als Video-Assistenten auf kritische Szenen.