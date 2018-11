Wird Pizarro Stürmer-Trainer bei Werder?

Wie es für Claudio Pizarro weitergeht, dürfte sich wohl im März entscheiden. Dann wolle sich Florian Kohfeldt mit dem Werder-Routinier zusammensetzen, sagt der Coach in der „Sport Bild“. Es gibt zwei Optionen.

Claudio Pizarros Vertrag bei Werder läuft bis Sommer 2019. Doch wie geht es danach weiter? Möglich ist, dass der Routinier, der an diesem Mittwoch seinen 40. Geburtstag feiert, noch eine Saison als Spieler dranhängt. Möglich ist anscheinend aber auch, dass er im kommenden Jahr als Stürmer-Trainer bei den Bremern einsteigt. So wie Ex-Werder-Stürmer Miroslav Klose, der bei der DFB-Elf Bundestrainer Joachim Löw in dieser Funktion unterstützte, bevor er U17-Trainer beim FC Bayern wurde.

„Wir werden uns im März hinsetzen und schauen, wie es weitergeht. Aber ein solches Szenario ist auf jeden Fall eine Option“, sagt Coach Florian Kohfeldt in der „Sport Bild“ über ein mögliches Engagement Pizarros als Stürmer-Trainer bei Werder. Der Peruaner habe eine Menge Erfahrung, wenn es um die Offensive gehe, begründet Kohfeldt. „Damit kann er jeder Mannschaft helfen.“

Sportchef Frank Baumann kann sich aber auch vorstellen, dass Pizarro in der nächsten Spielzeit noch einmal für Werder als aktiver Profi auf Torejaged geht. „Claudio ist sehr ehrgeizig. Er liebt es, auf dem Platz zu stehen. Bleibt er gesund und fühlt sich fit genug, möchte ich nicht ausschließen, dass er weiterspielen möchte“, sagt der Sportchef. Und Kohfeldt ergänzt: „Du hast nicht das Gefühl, dass da jemand auf dem Feld steht, der doppelt so alt ist wie einige Spieler von uns.“

