Wird Petersen wieder zum Glücksbringer?

Schiedsrichter Martin Petersen übernimmt am Freitagabend (20.30 Uhr) die Spielleitung in der Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04. An den Referee hat man an der Weser beste Erinnerungen.

Martin Petersen gehört zu den jüngeren Schiedsrichtern in der Bundesliga: Der 34-Jährige kommt auch immer mal wieder in der 2. Bundesliga oder sogar in tieferen Spielklassen im Einsatz. Am Freitagabend (Anstoß: 20.30 Uhr) darf Petersen mal wieder eine Partie im Oberhaus leiten: Das Bremer Heimspiel gegen Schalke 04 wird Petersens sechste Bundesligapartie in dieser Saison. Es ist bereits die zweite im Weserstadion: Schon beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg in der Hinrunde hatte Petersen die Spielleitung übernommen.

Ein gutes Omen? Auch das zweite Spiel mit Werder-Beteiligung in Petersens Karriere endete mit drei Punkten für die Grün-Weißen: Am letzten Spieltag der Vorsaison gewann der SVW mit 2:1 in Mainz. Unterstützt wird Petersen derweil von Tobias Reichel und Eduard Beitinger an den Seitenlinien, Christian Bandurski ist als vierter Offizieller mit von der Partie. Als Videoschiedsrichter sind Günter Perl und Mark Borsch im Einsatz.