Michael Zetterer und Jaroslav Drobny fallen noch länger aus, Jiri Pavlenka ist leicht angeschlagen. Für Frank Baumanns Transferplanungen kein Grund, unruhig zu werden.

Es wird weiter gefahndet nach der neuen Nummer 2 im Werder-Tor. Sportchef Frank Baumann deutete im Zillertal am Rande des Nachmittagstrainings am Dienstag noch einmal an, dass man konkret an Lösungen arbeite. "Ich will nicht ausschließen, dass im Trainingslager noch jemand dazukommt", erklärte Baumann. Die Hoffnung auf einen schnellen Transfer besteht also. Ob es tatsächlich schon in den nächsten Tagen einen weiteren Zugang zu vermelden gibt, sei allerdings auch gar nicht so wichtig, erklärt Werders Sportchef: "Auf der Torwartposition gibt es nicht den ganz großen Druck. Wir haben ja genügend Torhüter. Es wird immer einen geben, der sich ins Tor stellt."

Wie lange das allerdings noch ein gelernter Keeper sein wird, ist nicht ganz sicher: Jiri Pavlenka fehlte auch am Dienstag beim Mannschaftstraining, kam nur für eine individuelle Einheit auf den Platz. Zwar soll der Tscheche schon am Mittwoch wieder voll mittrainieren, derzeit sind die einzigen Torhüter, die Florian Kohfeldt zur Verfügung stehen, allerdings Nachwuchshoffnung Luca Plogmann und U23-Reservekeeper Tobias Duffner.