Wird Fünfstück neuer U23-Trainer?

Lange hat Werder nach einem neuen U23-Trainer gesucht, nun sind die Bremer laut „liga-drei.de“ fündig geworden. Demnach soll der ehemalige Kaiserslautern-Coach Konrad Fünfstück den Posten bekommen.

Mitte März wurde bekannt, dass Trainer Sven Hübscher Werders U23 verlässt und beim Drittligisten Preußen Münster anheuert. Seitdem ist es ruhig um die Frage seiner Nachfolge. U17-Trainer Christian Brand und U19-Coach Marco Grote galten als interne Kandidaten, laut dem Portal „liga-drei.de“ haben sich die Bremer aber für eine externe Lösung entschieden. Konrad Fünfstück soll demnach die U23 übernehmen. Offiziell bestätigt wurde das bislang nicht.

Der 38-Jährige trainierte zuletzt den Schweizer Zweitligisten FC Wil. In seiner ersten Saison wurde er Sechster, in seiner zweiten Spielzeit wurde er Ende März 2019 entlassen, als das Team auf Rang fünf lag. In Deutschland wurde Fünfstück vor allem als Trainer des 1. FC Kaiserslautern bekannt. Dort betreute er zunächst die U23, ehe er im September 2015 die Profis übernahm. Die „Roten Teufel“ führte er in der zweiten Liga auf Rang zehn und musste dann im Sommer 2016 gehen. Früher leitete Fünfstück das Leistungszentrum der Lauterer und war zuvor auch bei Greuther Fürth lange in der Jugendarbeit tätig. In der Arbeit mit jungen Spielern kennt er sich also bestens aus.

