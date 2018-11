Wirbel um AfD bei Werder

Das Thema Werder und die AfD geht in die nächste Runde: Am Dienstag sorgte ein Bericht der „Welt“ kurzeitig für Aufregung – am Nachmittag folgte die Aufklärung.

Eine Mail versetzt Werder in Aufregung. Die Zeitung „Welt“ dokumentierte am Dienstag einen privaten Mailverkehr zwischen Hubertus Hess-Grunewald und einem namentlich nicht genannten langjährigen Vereinsmitglied. Aufgrund der politischen Äußerung des Werder-Präsidenten zur AfD war der Mann ausgetreten. Begründet hatte er das mit einem Verstoß gegen die Satzung des Vereins. Dort heißt es in Paragraf 2, Punkt 2: „Der Verein ist politisch und religiös streng neutral und steht in allen seinen Belangen auf demokratischer Grundlage.“ Eine Dauerkarte, seit mehr als 30 Jahren in seinem Besitz, will er trotz Kündigung der Mitgliedschaft behalten.

Etwa zehn Vereinsaustritte hat es aufgrund der Äußerung des Präsidenten zur AfD nach Informationen des Weser-Kurier gegeben, jeden einzelnen hat er persönlich beantwortet. In der eingangs beschriebenen Mail, die der „Welt“ vorliegt, betont Hess-Grunewald zunächst erneut, dass Wähler der AfD im Weserstadion nicht unerwünscht seien. Anschließend erwähnt er die Möglichkeit, die Vergabe von Dauerkarten zu reglementieren: „Es ist nicht auszuschließen, dass wir in Zukunft Dauerkarten nur noch an Vereinsmitglieder ausgeben.“ Nach einem Austritt wäre der Besitz einer Dauerkarte damit nicht mehr möglich.

Danach erwägt Hess-Grunewald in der Mail eine weitere Möglichkeit, Saisontickets künftig anders zu verteilen. „Unabhängig davon werden wir uns ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob wir bei der hohen Nachfrage nach Dauerkarten von Menschen, die sich – anders als Sie – mit Werder Bremen und unseren Werten identifizieren, Ihnen für die kommende Saison wieder eine Dauerkarte anbieten. Dafür haben Sie sicher Verständnis!“ Wer andere Ansichten habe, muss damit rechnen, keine Abokarte zu erwerben oder diese verlängern zu können ‒ so lässt sich dieser Satz interpretieren. Das würde einem Ausschlussverfahren gleichkommen.

Im Verlauf des Dienstags reagierte Werder mit einer Pressemitteilung. Hess-Grunewald fühlt sich missverstanden: „Die zitierten Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen und beziehen sich auf diesen ganz konkreten Einzelfall, zu dessen Details ich nichts weiter sagen möchte.“ Eine politische Gesinnung werde nicht an den Dauerkartenkauf geknüpft: „Werder Bremen wird auch künftig offen für alle Menschen sein, gleich welcher politischen oder religiösen Einstellung. Das Weser-Stadion wird weiterhin ein Platz für alle sein.“ Die Idee, den Saisonkartenverkauf an die Mitgliedschaft zu binden, sei vom Tisch. „Eine Umstellung unserer Dauerkarten-Regelung steht nicht auf der Agenda.“ Werders Präsident kassiert seine Gedankenspiele wieder ein.

Bremer Politiker äußeren sich

Vor Kurzem sorgte Hess-Grunewald mit einem klaren politischen Statement gegen die AfD für bundesweites Aufsehen. „Jeder AfD-Wähler sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen“, sagte Werders Präsident dem Weser-Kurier. Ein Satz, für den er viel Zuspruch bekam. Dass es mitunter schwierig ist, zu politischen Themen Stellung zu beziehen, hat Hess-Grunewald nun ebenfalls erfahren.

So reagiert die Bremer Politik auf Werders Einstellung gegenüber der AfD: „Wir freuen uns über die klare Haltung von Werder-Chef Hess-Grunewald und unterstützen sein Engagement für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und den Kampf gegen Rassismus und für Integration“, erklärt SPD-Landesgeschäftsführer Roland Pahl. „Das klare Bekenntnis von Werder zu Weltoffenheit, einer toleranten Gesellschaft und das Engagement gegen Rassismus kann ich nur voll unterstützen“, sagt auch die Landesvorsitzende der Grünen, Alexandra Werwarth zum Weser-Kurier. Felix Pithan, Landessprecher der Linken: „Es ist für Fußballvereine dringend an der Zeit, sich klar gegen Rassismus und antidemokratische Stimmungen zu positionieren.“ Lencke Steiner, Vorsitzende der FDP-Fraktion, betont: „Selbstverständlich kann Werder Bremen darüber entscheiden, wie die Vergabe der Dauerkarten zukünftig geregelt sein soll.“

„Es ist richtig, dass sich die hinter diesem Engagement stehenden Werte wie Solidarität, Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration nur schwer mit den Positionen der AfD vereinbaren lassen“, sagt der sportpolitische Sprecher der CDU, Marco Lübke. „Ich glaube aber, man erweist der Sache einen Bärendienst, wenn man als Fußballverein beginnen würde, Fans mit bestimmtem politischen Ansichten auszuschließen.“ Die AfD wollte den Fall auf Anfrage nicht bewerten.