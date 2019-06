„Wir würden gerne mit ihm weitermachen“

Um Martin Harnik rankten sich zuletzt Wechselgerüchte. Sportchef Frank Baumann betont auf Mein-Werder-Nachfrage aber, dass der Verein nach jetzigem Stand weiter mit dem Stürmer plant.

Ein Wechsel von Werder zum Erzrivalen Hamburger SV birgt immer reichlich Brisanz. Daher sorgte kürzlich die Meldung der „Bild“, nach der die Hamburger am Bremer Stürmer Martin Harnik interessiert seien, natürlich für Gesprächsstoff. „Gelesen habe ich das auch“, erklärt Frank Baumann auf Mein-Werder-Nachfrage. Mehr sagt Werders Sportchef zum möglichen Interesse des HSV nicht, stattdessen spricht er lieber über Harnik, der nach wenig Einsatzzeit in der Rückrunde als Wechselkandidat gehandelt wird. „Von unserer Seite wird da nichts forciert. Wir würden gerne mit Martin weitermachen“, unterstreicht Baumann.

Vor einem Jahr wechselte der gebürtige Hamburger Harnik für rund zwei Millionen Euro Ablösesumme von Hannover 96 an die Weser. Der ehemalige österreichische Nationalspieler galt als potenzieller Führungsspieler und kongenialer Partner von Max Kruse, mit dem er schon früher beim SC Vier- und Marschlande sowie in der Werder-Jugend zusammengespielt hatte. Die Erwartungen konnte Harnik in der abgelaufenen Saison allerdings nicht dauerhaft erfüllen, das muss auch Baumann zugeben: „Martin hat nicht immer die Rolle gespielt, die er sich gewünscht hätte.“

Wertvolles Tor in Dortmund

In der Hinrunde stand der 32-Jährige immerhin regelmäßig in der Startelf, in der Rückrunde kam er fast nur noch als Joker zum Zug. „Trotzdem hatte er einen Wert für uns“, betont Bauman. „Da muss man sich nur seine Scorerpunkte anschauen.“ Tatsächlich sind vier Tore und vier Torvorlagen in 18 Liga-Einsätzen, die oft eher kurz waren, ein guter Wert. Dazu traf Harnik in vier Pokalpartien dreimal, darunter war der wichtige 3:3-Ausgleich beim Achtelfinale in Dortmund. „Uns hat in der vergangenen Saison stark gemacht, dass wir in der Offensive verschiedene Typen und dadurch auch viele verschiedene Optionen hatten“, sagt Baumann.

Harnik ist ein spezieller Stürmertyp, er kann sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Mit seiner Erfahrung kann er in engen Situationen wie beim Pokalspiel in Dortmund hilfreich sein. Allerdings ist die Konkurrenz sehr groß. Um die Plätze im Werder-Sturm kämpfen neben Harnik auch Milot Rashica, Johannes Eggestein, Yuya Osako, Claudio Pizarro, Fin Bartels, Josh Sargent und Zugang Niclas Füllkrug. Kapitän Max Kruse und Aron Johannsson sind zwar gegangen, doch angesichts der Vielzahl an Offensivspielern könnte es für Harnik auch in der neuen Saison schwierig werden, auf regelmäßige Spielzeit zu kommen.