"Wir wissen, was wir aneinander haben"

Nach seiner Vertragsverlängerung bis 2020 sprach der derzeit verletzte Werder-Angreifer Fin Bartels über den Stand seiner Reha, die neue Konkurrenz im Team und seine Wertschätzung für Werder.

Schlechte Nachrichten gab es für Fin Bartels am Mittwoch kaum zu berichten. Nur eine, aber mit der war ohnehin schon eine Weile zu rechnen gewesen. "Ich kann leider immer noch nicht laufen", erzählte der Angreifer in einer Medienrunde. Im Dezember hatte Bartels sich einen Riss der Achillessehne zugezogen. "Die Saison muss ich abhaken. Ich will in der Vorbereitung wieder voll da sein.“ Grundsätzlich gäbe es aber keine Komplikationen bei der Heilung. "Die Ärzte und Physios sind zufrieden, es ist alles im Plan", bestätigte Bartels. "Nur ich bin unzufrieden, weil ich wieder spielen will."

Spielen wird Bartels auch in den nächsten beiden Jahren für Werder. Durch eine Option verlängerte sich der Vertrag des 31-Jährigen bis 2020, theoretisch ist dieser auch für die 2. Bundesliga gültig. Eine Entscheidung, die für Verein wie Spieler richtig gut passt: "Wir wissen beide, was wir aneinander haben", erklärte Bartels.

Vor seiner Verletzung hatte der Offensivmann einen Stammplatz inne, galt neben Max Kruse als gesetzt. Mittlerweile gibt es im Bremer Angriff deutlich mehr Konkurrenz. Ishak Belfodil und Aron Jóhannsson konnten sich zuletzt deutlich steigern, mit Milot Rashica ist seit Januar noch dazu ein weiterer Spieler im Kader, der wie Bartels mit Schnelligkeit und Dribbelstärke überzeugt. "Ab Sommer gilt es für mich, den Konkurrenzkampf anzunehmen", ordnete Bartels seine Situation ein. Nach seinem Comeback möchte er gemeinsam mit der Mannschaft an die gute spielerische Entwicklung der letzten Wochen anknüpfen. Dabei traut er Werder zu, dass das derzeitige Hoch mehr als nur eine Phase werden könnte: "Was wir da sehen, steht auf einem festen Fundament", ist Bartels sich sicher.

Auch gegenüber "Werder.de" hat Bartels nach seiner Vertragsverlängerung gesprochen. Hier geht es zum Interview.