Werder gehen die Torhüter aus: Stammkeeper Jiri Pavlenka ist zwar fit, dahinter steht allerdings nur noch Nachwuchshoffnung Luca Plogmann zur Verfügung. Der allerdings genießt vollstes Vertrauen.

Eigentlich sollte Christian Vander zu den beschäftigteren Torwarttrainern der Liga gehören: Gleich fünf Keeper haben bei Werder Profiverträge. Andere Vereine kommen mitunter mit nur drei fix eingeplanten Torhütern aus. Dass die Situation in Bremen etwas anders ist, hat verschiedene Gründe: Jaroslav Drobny etwa ist mit seinen 38 Jahren sportlich eher eine Notlösung, aber wichtig für das Mannschaftsgefüge. Noch dazu fällt der Tscheche derzeit mit Wadenproblemen aus. Michael Zetterer indes kann wegen des dritten Kahnbeinbruchs in Serie derzeit nicht eingreifen. Stefanos Kapino, frisch aus Nottingham gekommen, sollte die Situation eigentlich entspannen – fällt nun aber selbst mit Rückenproblemen aus, Sportchef Frank Baumann schätzte die Länge der Zwangspause am Montagvormittag auf "ein bis zwei Wochen".

Bleiben also Jiri Pavlenka und Luca Plogmann. Der 18-Jährige, der in seine erste Saison im Herrenbereich geht, ist auf einmal Werders neue Nummer zwei – zumindest für die nahe Zukunft. Der Plan war ein anderer, gibt Vander zu: "Luca ist als Nummer drei eingeplant", betont Werders Torwarttrainer. Sollte Kapino aber für die ersten Pflichtspiele ausfallen, würde Plogmann entsprechend nach oben rücken. "Wir haben ein bisschen Pech derzeit", ärgert sich Vander, gibt sich aber dennoch zuversichtlich: "Luca hat das gut gemacht, wir trauen ihm das absolut zu."

Allzu lange sollte Plogmanns Rolle als erster Pavlenka-Vertreter aber ohnehin nicht anhalten: "Drobo steigt Anfang der nächsten Woche wieder ins Training ein", gibt Vander den Zeitplan vor. Und auch Kapino sollte nicht allzu lange ausfallen, sodass Plogmann wohl bald wieder seinen angestammten Platz in der U23 einnehmen kann, um dort Spielpraxis zu sammeln. Bis dahin muss der Nachwuchsmann den Profis Sicherheit geben: "Wir haben keine Sorgen, wenn Luca auf der Bank sitzt", so Vander.