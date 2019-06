Werders vermeintlicher Wunschspieler Marko Grujic wechselt wohl zu Hertha BSC, Werder-Coach Florian Kohfeldt sieht das gelassen - und überrascht mit einer Aussage.

Es ist nur ein Satz, aber er gibt eine Menge Raum für Spekulationen. „Wir sind weiter bei unserem Plan A“, sagte Florian Kohfeldt am Sonntag nach der Trainingseinheit angesprochen auf Werders Suche nach einem Mittelfeldspieler. Bisher galt Liverpools Marko Grujic als Kohfeldts absoluter Wunschspieler für die offene Planstelle im Zentrum. Der Serbe wird allerdings nach übereinstimmenden Medienberichten in der kommenden Saison von den „Reds“ erneut an Hertha BSC verliehen. Was – oder besser gesagt, wer ist dann Werders Plan A?

Die ersten Gedanken gehen unweigerlich Richtung Michael Gregoritsch vom FC Augsburg. Allerdings ist der 25-Jährige eher ein Angreifer als ein Mittelfeldspieler. Also dürfte der von Kohfeldt angesprochene „Plan A“ vermutlich auf einen anderen Spieler bezogen sein. Möglicherweise ein Spieler, der ebenfalls ausgeliehen werden soll - so, wie es bei Grujic ursprünglich der Plan war.