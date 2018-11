„Wir sind nicht so glücklich“

In der Ostkurve wird es beim Spiel Werder gegen Hertha zunächst leiser sein als sonst. Die Fans protestieren. Frank Baumann hat einerseits Verständnis, sagt aber auch: „Ein Stimmungsboykott ist schade.“

Die Ultras haben gekontert. Als der DFB am Wochenende sämtliche Bundesliga-Mannschaften vor dem Anpfiff mit einem Banner posieren ließ, auf dem stand „United By Football“, also Vereint im Fußball, da präsentierten die Fankurven in den Stadien des Landes parallel ihren eigenen Slogan „United By Money“, Vereint im Geld, ergänzt um den Hinweis „Korrupt im Herzen Europas“. Auch die Bremer Ultras, die Werder zum Auswärtsspiel nach Augsburg begleitet hatten, machten bei dem Protest mit.

Der DFB hat den Endspurt für seine Bewerbung um die EM 2024 eingeläutet, deshalb die bundesweite „United-By-Football“-Aktion am vierten Spieltag. An diesem Donnerstag entscheidet die UEFA zwischen Deutschland und der Türkei als Ausrichter der übernächsten Europameisterschaft. Das nimmt die aktive Fan-Szene zum Anlass, heute und morgen Stellung zu beziehen – gegen den DFB, gegen die DFL, gegen die Zerstückelung der Spieltage und gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs insgesamt.

18:30 Minuten Schweigen

Wenn Werder an diesem Dienstag um 18.30 Uhr Hertha BSC im Weserstadion empfängt, dann wird es in der Ostkurve zunächst leiser sein als sonst. Grund: Vier Ultra-Gruppierungen von Werder werden die ersten 18 Minuten und 30 Sekunden nicht singen oder klatschen, sondern schweigen. Es ist ihre Art, ihre Unzufriedenheit mit den Zuständen im Profifußball auszudrücken. Werders Sportchef Frank Baumann sagt dazu: „Ein Stimmungsboykott in Stadien, in denen sonst immer eine besonders gute Stimmung herrscht, ist schade. Deshalb sind wir nicht so glücklich, dass es zu Beginn des Spiels eine andere Atmosphäre geben wird. Das werden die Spieler merken, und darauf müssen sie sich einstellen. Aber wir nehmen das an und hoffen, dass ab der 19. Minute besonders gute Stimmung herrscht.“

Grundsätzlich äußerte Baumann Verständnis für die Sorgen und Bedenken unter den Anhängern. Herthas Fans zum Beispiel schöpfen das verfügbare Kartenkontingent an diesem Dienstag – anders als in der Vergangenheit – nicht komplett aus, „das ist schade“, sagte Baumann. Allerdings merkte er auch an: „Für Kinder ist die 18.30-Uhr-Zeit deutlich angenehmer, es ist am nächsten Tag Schule. Und vielleicht kann der eine oder andere seine After-Work-Party ja ins Stadion verlegen.“

Entfremdung zwischen Fans und Profis

So geschmeidig wie Baumann können die Ultras mit dem Thema nicht umgehen. Es rumort im deutschen Profifußball. Ideologische Gräben gibt es seit Jahren, in den vergangenen Monaten sind sie nach einer Phase der Annäherung wieder tiefer geworden. Die Fans haben ihre Dialogbereitschaft gegenüber DFB und Deutscher Fußball-Liga (DFL) aufgekündigt. Zum diffusen Gefühl der Entfremdung zwischen Fußballfans und den Profiakteuren trug das schwache Abschneiden der Nationalmannschaft bei der WM in Russland ebenso bei wie das Kommunikationsversagen des DFB im Fall Özil und die Tatsache, dass Champions-League-Spiele seit dieser Saison nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind. Auch der sportliche Sinn der neu geschaffenen Nations League erschließt sich vielen Fußballfans nicht.

Und jetzt bereitet sich die DFL auch noch darauf vor, die Ausschreibung für den neuen Fernsehvertrag ab der Saison 2021/22 zu formulieren. Die Befürchtung der Fans: Um dann noch mehr Geld erlösen zu können, wird der Spielplan weiter zerstückelt. Baumann spricht bei diesem Thema von einem „Spagat“ für die Vereine. Er sagt: „Wir müssen darauf achten, so viele Fans wie möglich in den Stadien zu haben. Aber man muss auch sehen, dass wir vom Fernsehgeld gut leben.“

Nächster Protest gegen Bayern

Ligaverantwortliche und Klubvertreter versichern öffentlich regelmäßig, dass sie für das Thema sensibilisiert seien, so auch Baumann am Montag. „Ich glaube, der Protest der Fans wird ankommen“, sagte er. Darauf allein will sich die aktive Fan-Szene aber nicht verlassen. Sie plant in den nächsten Wochen weitere Proteste. Werder betrifft es am 1. Dezember das nächste Mal. An dem Wochenende findet der 13. Bundesliga-Spieltag statt, und es wird erstmals in dieser Saison wieder an einem Montag gespielt, und zwar in Nürnberg gegen Leverkusen. Für Werders Duell mit den Bayern zwei Tage vorher im Weserstadion heißt das: Auch dann wird die Ostkuve schweigen, dann sogar noch zwei Minuten länger als heute, also für 20 Minuten und 30 Sekunden. Mit Anstoßzeiten wie 20.30 Uhr wollen die Ultras in Deutschland nicht leben.

