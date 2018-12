Traurige Verwunderung herrscht nach Werders 2:3-Niederlage in Leipzig: Erneut spielte man gut, erneut kosteten Nachlässigkeiten den Ertrag. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.

Werder erspielte sich bei der 2:3-Niederlage in Leipzig Chance um Chance, kam nach einem 0:2-Rückstand zurück – und belohnte sich dann doch nicht. Der Frust sitzt entsprechend tief: „Wir sind nicht effektiv genug für Europa“, wird Davy Klaassen etwa in der „Deichstube“ zitiert. Florian Kohfeldt hielt in der „Bild“ dagegen: „Wir wollen nach Europa und dieses Ziel werden wir nicht revidieren!“ Die weiteren Stimmen zur Partie findet ihr hier.

Kapitän Max Kruse:

…zur Niederlage: „Es ist genau so bitter wie letztes Spiel, genau so bitter wie gegen Dortmund. Da kann man irgendwann auch nicht mehr von Glück sprechen. Es ist nicht die Qualität, die uns fehlt, sondern die Cleverness. Wir haben teilweise hervorragenden Fußball gespielt, aber dafür viel zu wenig Punkte geholt.“

…zur Frage, ob die Einwechslung Claudio Pizarros schlecht für die Balance gewesen sei: „Wir kommen nicht hierher, um Unentschieden zu spielen. Das ist nicht unsere Philosophie. Es spielt keine Rolle, ob wir 2:0 hinten oder 2:0 vorne liegen. Das war genau der richtige Impuls. Das Problem ist, dass wir dann wieder vergessen, zu verteidigen.“

…zum Verhalten nach dem Ausgleich: „Auf einmal machen wir den Ball wieder langsam. Hätten wir so weiter gespielt wie vor dem 2:2, hätten wir das Tor noch machen können.“

…zum kurzen Pass von Jiri Pavlenka vor dem 0:2: „Das hat mich nicht überrascht. Das ist häufiger die Methode, wenn die zwei Achter zugestellt sind, dass ich dann den Ball weiterspiele oder klatschen lasse. So ein Fehlpass passiert mal.“

Kevin Möhwald…

…zur Partie: „Ich glaube, wir hatten so viele Chancen, das hat sogar Hoffenheim übertroffen. Aber jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Das ist zu wenig. Wir kriegen ein dummes Gegentor, das ist einfach bitter. Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Über die Gegentore haben wir gesprochen, das muss besser werden.

…zur Bremer Spielweise: „Wir haben in den letzten Wochen guten Fußball gespielt, aber davon können wir uns nichts kaufen. Auch, wenn wir einen Fußball spielen, der gut anzuschauen ist, mit dem man sich identifizieren kann – wir wollen auch irgendwann wieder punkten.“

Maximilian Eggestein:

„Wir können stolz auf die Art und Weise sein, wie wir Fußball spielen, aber wir müssen lernen, noch cleverer zu sein.“

Werder-Sportchef Frank Baumann…

…zur Partie: „Wir machen hinten zu einfache Fehler oder es dem Gegner zu einfach, zu Toren zu kommen.“

…als Begründung, warum im Winter keine Verstärkung verpflichtet werden soll: „Ich bin überzeugt davon, dass wir in der Rückrunde erfolgreich sein werden.“

Cheftrainer Florian #Kohfeldt nach #rblsvw:



„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir haben viel zu viele Chancen liegen lassen. Trotzdem habe ich eine tolle Mannschaft in der Kabine, mit tollem Charakter.“#Werder pic.twitter.com/0GaDVeGUhl — SV Werder Bremen (@werderbremen) 22. Dezember 2018

Davy #Klaassen nach #rblsvw:



„Wir kreieren viele Chancen, aber treffen zu wenig. Daran müssen wir in der Winterpause unbedingt arbeiten.“#Werder pic.twitter.com/FighpjJL5F — SV Werder Bremen (@werderbremen) 22. Dezember 2018