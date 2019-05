„Wir sind nicht abhängig von Max Kruse“

Bleibt Kruse, oder geht er? Diese Frage bestimmte auch die Spieltagspressekonferenz vor dem Saisonfinale am Sonnabend gegen Leipzig. Frank Baumann und Florian Kohfeldt haben sich klar positioniert.

Das Sportliche vorweg: Ein Einsatz von Max Kruse am Sonnabend gegen Leipzig (15.30 Uhr) wird immer unwahrscheinlicher. Laut Florian Kohfeldt wird es Werders Kapitän am Donnerstag wieder mit dem Training probieren, Kohfeldt ist aber wenig optimistisch mit Blick auf Sonnabend und die Partie gegen RB: „Ich bin eher skeptisch, dass es klappt“, sagte Werders Coach, um anzufügen, dass Kruse ja auch jetzt schon rund zwei Wochen nicht trainiert habe. Der 31-Jährige hat noch immer mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.

Möglicherweise wird Kruse tatsächlich gar nicht mehr das Werder-Trikot überstreifen. Sportchef Frank Baumann betonte zwar erneut, dass es keinen neuen Stand in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit dem Angreifer gibt, allerdings positionierten sich sowohl Baumann als auch Kohfeldt recht deutlich - und der Ton wird rauer.

Kruse nie mehr für Werder?

„Irgendwann wird es vielleicht den Zeitpunkt geben, dass wir auch sagen, es ist jetzt zu spät“, sagte Baumann über die noch andauernden Gespräche mit Kruse. Zwar beeilte er sich, hinterherzuschieben, dass dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht sei, dennoch ist die Botschaft klar: Werder braucht ab einem gewissen Zeitpunkt Planungssicherheit für die neue Spielzeit. Wenn Kruse sich bis dahin nicht für einen Verbleib entschieden hat, hat er am Ende möglicherweise Pech und Werder keine Verwendung mehr für ihn.

„Wir werden in der kommenden Saison einen guten Kader haben“, ist sich Baumann sicher, deshalb sei er in der Kruse-Angelegenheit auch absolut entspannt. In die gleiche Kerbe schlägt Kohfeldt: „Wir werden einen sehr guten Kader haben. In diesem Kader kann Max sein, muss er aber nicht.“ Werders Coach betonte zudem, dass man sich nicht in Abhängigkeiten begeben sollte und die gute Saison vor allem auch auf den guten Leistungen des gesamten Teams beruhen würde. „Wir sind nicht abhängig von Max Kruse“, so Kohfeldt: „Wir werden Lösungen haben, wenn er nicht bleibt.“

Wie es nun genau in den Verhandlungen mit Kruse weitergeht, wollten Baumann und Kohfeldt nicht verraten. Nur noch so viel: Eine Entscheidung muss nicht zwangsläufig bis zum Saisonende getroffen sein. „Es kann passieren, dass Anfang kommender Woche noch keine Entscheidung da ist“, so Baumann.