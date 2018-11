"Wir sind finanziell stabil"

Im Vorfeld des 28. Spieltags war Werders Klub-Chef Klaus Filbry bei „Bremen eins“ zu Gast. Im Interview sprach er über die Arbeit von Trainer Florian Kohfeldt sowie die Finanzlage bei Werder.

„Seit dem Trainerwechsel haben wir eine gute Serie hingelegt. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzusehen. Als Florian Kohfeldt gekommen ist, kam auch die Wende. Seither spielen wir deutlich attraktiver“, sagte Filbry. „Wir sind aktuell sehr zuversichtlich, aber noch nicht gesichert. Deshalb bleiben wir auch vorsichtig.“ Ein Blick nach Europa verbiete sich deshalb auch aktuell, neue Ziele könne man sich nach dem erreichten Klassenerhalt sichern, betonte Filbry.

Natürlich ging es in dem Gespräch auch um die finanzielle Situation der Grün-Weißen. „Wir haben in der Winterpause signifikant, in den letzten 20 Monaten weit über 40 Millionen Euro in die Mannschaft investiert“, sagte Filbry. „Am Ende der Saison werden wir aber trotzdem nur ein leicht negatives oder sogar ein positives Ergebnis haben. Wir sind sehr stabil.“ Diese Tatsache resultiere nach seinen Angaben aus höheren Einnahmen durch den neuen TV-Vertrag, dem Zuwachs im Sponsoring und einem ungebrochenen Zuschauer-Interesse an Werder.

Auch bezüglich eines möglichen Investors bezog Filbry Stellung: „Für uns kommen nur Partner infrage, die bereit sind, mit dem Verein einen langfristigen Weg zu gehen“, betonte er. Und mehr noch: „Wir brauchen nicht unbedingt einen Partner. Ein Mehrheitseigner kommt für uns überhaupt nicht infrage.“

Absage an 50+1

Eine klare Absage in Sachen 50+1 also. „Für Werder Bremen ist das Thema in Stein gemeißelt, dass der Verein immer die Mehrheit haben wird. Dennoch sollten wir 50+1 in der Liga aber ergebnisoffen diskutieren“, sagte Klaus Filbry. „Die aktuelle Regel hat acht Ausnahmen produziert, die keine Wettbewerbsgleichheit mehr produziert.“ Genau die solle aber wieder hergestellt werden.

Zum Abschluss ging es bei „Bremen eins“ um die Personale Thomas Schaaf. Der Ex-Coach der Bremer ist bekanntlich als Technischer Direktor im Gespräch. „Wir haben intensive Gespräche mit Thomas Schaaf geführt. Beide Seiten haben Lust aufeinander“, sagte Filbry. „Wir müssen jetzt noch in konkrete vertragliche Gespräche gehen und in den nächsten Wochen sehen, wie weit wir kommen. Wenn wir nicht zusammenkommen, haben wir sicherlich auch andere Ideen.“ Dass es jedoch nicht zu einer Einigung kommt, ist für Filbry eher unwahrscheinlich. Auf die Frage, ob Thomas Schaaf zu Werder zurückkehren werde, antwortete er: „ich glaube schon.“

Der einstige Meistermacher der Bremer soll sich bei Werder künftig um die Koordination, Ausbildung und Hilfestellung für die Coaches der U23 bis zur U11 konzentrieren. „Für jeden Trainer kann solch eine Zusammenarbeit mit Thomas sehr hilfreich sein“, sagte Filbry. Auch ein Austausch mit Florian Kohfeldt sei möglich, in der Regel gehöre der Profibereich künftig jedoch nicht zu den Aufgaben Schaafs.