„Wir sind alle nicht die Freunde vom HSV“

Fin Bartels hat in seiner Karriere für Werder und St. Pauli gespielt. Klar, dass er deswegen dem Zweitligisten Hamburger SV nicht unbedingt den Aufstieg wünscht.

Hinter Fin Bartels liegt ein fußballreiches Wochenende. Nachdem er am Freitag beim 4:2-Erfolg gegen Schalke 04 sein Comeback in der Bundesliga gab, durfte er am Sonnabend für Werders U23 in der Regionalliga gegen den VfB Oldenburg (1:1) ran. Am Sonntag folgte dann, was der krönende Abschluss eines schönen Fußballwochenendes hätte sein können. Bartels war gemeinsam mit Max Kruse, mit dem er schon damals zusammenspielte, von seinem Ex-Verein St. Pauli zum großen Stadtderby mit dem Hamburger SV eingeladen worden. Bartels und Kruse hatten mit St. Pauli 2011 das Derby gewonnen, zu einem guten Omen wurde der Besuch aber nicht.

Der HSV schlug St. Pauli am Millerntor mit 4:0 und hat nun beste Chancen, den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu packen. Bartels hat dazu eine klare Meinung: „Also, die Daumen drücke ich nicht. Wir sind alle bekanntermaßen nicht die Freunde vom HSV“, sagte er am Donnerstag in einer Medienrunde über einen möglichen Aufstieg des Nord-Rivalen. Verständlich, immerhin spielte der 32-Jährige von 2010 bis 2014 bei St. Pauli und wechselte dann zu Werder - zwei Vereine also, die nicht die allergrößten Sympathien für den HSV hegen.

Einen allzu großen Fokus auf den HSV dürfte Bartels aber nicht legen. Schließlich steht Werder noch vor großen Herausforderungen. Am Sonntag (13.30 Uhr) treffen die Bremer auf Bayer 04 Leverkusen, „eine der stärksten Mannschaften der Bundesliga“, findet Bartels. „Sie zeigen aktuell, was in ihnen steckt.“ Doch in den letzten Jahren habe Werder in Leverkusen oft auch gut ausgesehen und „das wollen wir am Sonntag auch“, sagte er.