„Wir müssen vom ersten Tag an hellwach sein“

Werders Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt haben gelassen auf den neuen Bundesliga-Spielplan reagiert. Von einem einfachen Auftaktprogramm wollten sie nichts wissen.

Es schlug pünktlich zur Mittagsstunde, als das Warten am Freitag ein Ende hatte. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte überaus pünktlich den neuen Spielplan für die kommende Bundesligasaison, Werder darf demnach am 17. oder 18. August mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf starten. Das allein sorgte bei vielen Fans schon für helle Freude, doch auch der Blick auf das restliche Programm lud direkt zum Träumen ein.

Bei Werder selbst ging zu diesem Zeitpunkt alles wesentlich ruhiger zu. Zumal die größten Fragezeichen ohnehin schon beseitigt waren, in einer Vorabmeldung der DFL hatte der Verein etwa 20 Minuten vor der Öffentlichkeit erfahren, wen es wann zu bezwingen gilt. So wussten die Verantwortlichen also bereits etwas früher, dass die Gegner zum Auftakt neben Düsseldorf auch TSG Hoffenheim, FC Augsburg und Union Berlin heißen. Oder anders gesagt: Die Chance auf einen richtig guten, wenn nicht gar traumhaften Saisonstart ist nicht gerade schlecht.

Zumindest in der Theorie. Genau deshalb hat Werders Sportchef Frank Baumann auch nicht direkt Freudentänze in seinem Büro aufgeführt, als er den Spielplan studierte. „Ich bin da immer relativ nüchtern – wahrscheinlich wie bei vielen anderen Themen auch“, scherzte er mit Blick auf sein ruhiges Naturell. Das Lächeln verschwand jedoch sogleich, als er eine weitere Begründung für seine Unaufgeregtheit nachschob. Und das war eben nicht die Theorie, sondern die Praxis – nämlich die aus dem Vorjahr. Dort hatte Werder ebenfalls ein vermeintlich optimales Auftaktprogramm erwischt, sich dann aber ausgerechnet in den ersten beiden Heimspielen gegen die späteren Absteiger Hannover und Nürnberg nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Statt der erhofften Siege gab es lediglich zwei Unentschieden. Wenig verwunderlich also, dass Baumann nun genau darauf verwies. „Aus der letzten Saison sollten uns die ersten beiden Heimspiele Warnung genug sein, dass wir vom ersten Tag an hellwach sein müssen und keine Punkte liegen lassen.“

Zwei Punkte, die fehlen

Auch Trainer Florian Kohfeldt, der sich in erster Linie darüber freute, vor den eigenen Fans beginnen zu können, war weit davon entfernt, die Premieren-Auftritte als reine Selbstläufer abzutun. „Unsere Bilanz gegen Düsseldorf aus der letzten Saison ist eher ausgeglichen, das Torverhältnis sogar negativ“, sagte er schmunzelnd. „Ich würde von allem anderen als einem leichten Programm reden.“ Und dann erwähnte auch er das 1:1 gegen Hannover aus dem vergangenen Sommer. „Wenn man uns ganz böse sein will, dann waren genau das die zwei Punkte, die uns am Ende gefehlt haben.“ Genau dann wäre die Sommerpause nämlich etwas kürzer ausgefallen und Werder hätte sich stattdessen in den nächsten Tagen intensiv auf die Qualifikation zur Europa League vorbereiten müssen.

So aber ist ein neuer Anlauf vonnöten, um ins internationale Geschäft zu kommen. Und dafür müssen bekanntlich nicht nur die ersten vier Partien mit einer guten Ausbeute bestritten werden, sondern auch die restlichen. Deshalb hat Frank Baumann natürlich recht, wenn er sagt: „Wir haben dafür zwischendurch zwei Auswärtsspiele mehr zu bewältigen und an den Spieltagen fünf bis sieben zum Beispiel wirklich ein sehr schweres Programm.“ Nach einer Heimpartie gegen Leipzig geht es anschließend hintereinander nach Dortmund und Frankfurt.